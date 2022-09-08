Депутат Шхагошев прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши по визам
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«Очень странно, что страны, которые первыми бежали из СССР, сейчас применяют такие приёмы в отношении русских. Те страны, которые ратовали за демократию и искали свободы», — сказал парламентарий.
Он также назвал это решение «русофобским железным занавесом» и выразил уверенность, что этот «занавес эти страны очень сильно придавит».
Депутат добавил, что таким запретом эти страны «сейчас очень серьёзно потеряют имиджево».
«Соответственно, политические последствия будут серьёзными», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретят въезд для россиян с шенгенскими визами.
Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.
Также еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон отметила, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.