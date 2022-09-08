Сенатор Цеков: Эстония, Латвия, Литва и Польша демонстрируют игнорирование прав человека

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу о запрете въезда россиян с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с 19 сентября.

«Это огромная победа Эстонии, Латвии, Литвы и Польши над здравым смыслом. Эти страны демонстрируют абсолютное игнорирование прав человека, в частности права человека на свободу передвижения», — считает Цеков.

Он уточнил, что избирательные санкции в отношении отдельных лиц могут быть введены, однако недопустимо «демонстрировать фактическую ненависть ко всем гражданам России».

«У них короткое историческое прошлое... И если они будут так дальше действовать, то у них и будущее будет короткое. Они такими решениями ставят большой вопрос о своей государственности», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретят въезд для россиян с шенгенскими визами.

Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Также еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон отметила, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.