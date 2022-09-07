военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Замглавы Минобороны Польши заявил о подготовке армии к возможному столкновению с Россией

Короткая ссылка
Польша реформирует вооружённые силы в рамках подготовки к возможному столкновению с Россией, заявил замминистра обороны Марцин Оцепа.
Замглавы Минобороны Польши заявил о подготовке армии к возможному столкновению с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff J Mitchell

«Есть серьёзный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет... Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — приводит его слова портал dziennik.pl.

Оцепа отметил, что министерство реализует «самую амбициозную программу вооружений в истории»: Варшава планирует закупить танки, самоходные гаубицы, РСЗО и БПЛА, а также увеличить численность армии до 300 тыс. бойцов.

В начале июня посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения находятся в наихудшем состоянии за всю историю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить