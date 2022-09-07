Замглавы Минобороны Польши заявил о подготовке армии к возможному столкновению с Россией

Польша реформирует вооружённые силы в рамках подготовки к возможному столкновению с Россией, заявил замминистра обороны Марцин Оцепа.

«Есть серьёзный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет... Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — приводит его слова портал dziennik.pl.

Оцепа отметил, что министерство реализует «самую амбициозную программу вооружений в истории»: Варшава планирует закупить танки, самоходные гаубицы, РСЗО и БПЛА, а также увеличить численность армии до 300 тыс. бойцов.

В начале июня посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения находятся в наихудшем состоянии за всю историю.