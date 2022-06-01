Посол России заявил о худшем состоянии российско-польских отношений за всю историю

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения находятся в наихудшем состоянии за всю историю.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве.

«Они (отношения. — RT) в наихудшем состоянии в истории наших отношений... Практически нет никаких контактов. Политических контактов на уровне министров и выше мы не имеем с 2014 года, а сейчас мы не имеем никаких контактов вообще, за исключением каких-то технических вопросов. Нет никакого диалога», — цитирует его РИА Новости

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.