Посол России заявил о худшем состоянии российско-польских отношений за всю историю

Короткая ссылка
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения находятся в наихудшем состоянии за всю историю.
Посол России заявил о худшем состоянии российско-польских отношений за всю историю
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве.

«Они (отношения. — RT) в наихудшем состоянии в истории наших отношений... Практически нет никаких контактов. Политических контактов на уровне министров и выше мы не имеем с 2014 года, а сейчас мы не имеем никаких контактов вообще, за исключением каких-то технических вопросов. Нет никакого диалога», — цитирует его РИА Новости

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить