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В Минкультуры России заявили, что не получали претензий Польши на предметы искусства

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В Минкультуры России не поступало официальных претензий Польши на предметы искусства, хранящиеся в собрании музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, заявили в ведомстве.
В Минкультуры России заявили, что не получали претензий Польши на предметы искусства
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Там напомнили, что условия передачи заинтересованным государствам перемещённых культурных ценностей урегулированы в соответствии с ФЗ «О культурных ценностях, перемещённых в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории России».

В ведомстве также пояснили, что указанные ценности относятся к особой категории, так как их перевезли на территорию Советского Союза в качестве компенсаторной реституции за действия нацистской Германии и её союзников в ходе Великой Отечественной войны.

«На данный момент официальной претензии Польши на перемещённые культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес Минкультуры России не поступало», — приводит РИА Новости заявление российского Минкульта.

Ранее власти Польши потребовали от России реституции семи объектов культуры, утраченных страной в годы Второй мировой войны.

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