Польша направила России ноту с требованием вернуть семь произведений искусства
- AFP
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«Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны», — цитирует Глиньского ТАСС.
Он уточнил, что интересующие Польшу произведения искусств находятся в собрании музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
«12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что было подготовлено Минкультуры», — добавил Вавжик.
Чиновник подчеркнул, что Варшава будет «интенсивно добиваться» возвращения принадлежащих Польше объектов культуры.
Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила о возвращении в Россию экспонатов из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.
Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».