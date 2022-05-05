Глава Минкультуры Любимова заявила о возвращении в Россию экспонатов коллекции Морозовых
- AFP
«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — написала она в Telegram.
Любимова добавила, что на выставке в Париже были представлены 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и ещё две — из Русского музея.
Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».
В МИД России заявили, что задержание российских ценностей является правовым беспределом, Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.
Позднее в Минкультуры сообщили, что российские экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, прибыли в Россию.