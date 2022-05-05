Глава Минкультуры Любимова заявила о возвращении в Россию экспонатов коллекции Морозовых

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В Россию вернулись экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых. Как сообщила глава российского Минкультуры Ольга Любимова, в настоящее время они доставлены в государственные музеи.
Глава Минкультуры Любимова заявила о возвращении в Россию экспонатов коллекции Морозовых
  • AFP

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — написала она в Telegram.

Любимова добавила, что на выставке в Париже были представлены 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и ещё две — из Русского музея.

Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».

В МИД России заявили, что задержание российских ценностей является правовым беспределом, Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.

Позднее в Минкультуры сообщили, что российские экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, прибыли в Россию.

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