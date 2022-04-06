В МИД назвали правовым беспределом задержание ценностей России на границе с Финляндией

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Задержание российских ценностей на границе Финляндии является правовым беспределом, Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов. Об этом заявили в МИД России.
В МИД назвали правовым беспределом задержание ценностей России на границе с Финляндией
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Отмечается, что финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».

Автомобили перевозили в Россию принадлежащие Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина культурные ценности, которые ранее находились на выставках в Италии и Японии.

«По сути, эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами: правовой беспредел. Речь идёт о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации», — добавили в МИД России.

В Москве ожидают скорейшего возвращения в Россию всех произведений искусства, добавили дипломаты.

Ранее Минкультуры России рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе.  Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В ведомстве уточняют, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее ди Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», проховшей в Музее современного искусства в Удине.

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