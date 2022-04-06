Финская таможня подтвердила задержание предметов искусства, направлявшихся в Россию

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Руководитель надзорного департамента таможни Финляндии Сами Ракшит подтвердил информацию, что финские таможенники из-за антироссийских санкций задержали грузы с предметами искусства, направлявшимися в Россию.
Финская таможня подтвердила задержание предметов искусства, направлявшихся в Россию
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«Таможня задержала на погранпункте «Ваалимаа» предметы искусства, направлявшиеся в Россию», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что данные предметы «имеют отношение к входящим в список санкций по экспорту предметам».

Ранее Минкультуры России рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе.  Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В ведомстве уточняют, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», которая проходила в Музее современного искусства в Удине.

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