Финская таможня подтвердила задержание предметов искусства, направлявшихся в Россию
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«Таможня задержала на погранпункте «Ваалимаа» предметы искусства, направлявшиеся в Россию», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что данные предметы «имеют отношение к входящим в список санкций по экспорту предметам».
Ранее Минкультуры России рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе. Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
В ведомстве уточняют, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», которая проходила в Музее современного искусства в Удине.