Минкультуры рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе

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Минкультуры России рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов представителями Финляндии на российско-финской границе.
Минкультуры рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры и других заинтересованных ведомств», — заявили в министерстве.

Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В Минкультуры сообщили, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», которая проходила в Музее современного искусства в Удине.

Также в министерстве опровергли информацию о том, что эти экспонаты относятся к выставке «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства».

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