Минкультуры рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры и других заинтересованных ведомств», — заявили в министерстве.
Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
В Минкультуры сообщили, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», которая проходила в Музее современного искусства в Удине.
Также в министерстве опровергли информацию о том, что эти экспонаты относятся к выставке «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства».