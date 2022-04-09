Задержанные ранее в Финляндии российские экспонаты привезли в Россию

Российские экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, прибыли в Россию, сообщили в Минкультуры.

«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Одна из них прибудет в Северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское Село». Эти картины ранее экспонировались в Италии», — сообщило министерство.

Две другие машины доставят картины в московские музеи, пишет РИА Новости.

«Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина», — пояснили в ведомстве.

Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».

В МИД России заявили, что задержание российских ценностей является правовым беспределом, а Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.

Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В Минкультуры сообщили, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в галерее «Пьяцца Скала» в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», которая проходила в Музее современного искусства в Удине.