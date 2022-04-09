Задержанные ранее в Финляндии российские экспонаты привезли в Россию

Короткая ссылка
Российские экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, прибыли в Россию, сообщили в Минкультуры.
Задержанные ранее в Финляндии российские экспонаты привезли в Россию
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Одна из них прибудет в Северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское Село». Эти картины ранее экспонировались в Италии», — сообщило министерство.

Две другие машины доставят картины в московские музеи, пишет РИА Новости.

«Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина», — пояснили в ведомстве.

Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».

В МИД России заявили, что задержание российских ценностей является правовым беспределом, а Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.

Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В Минкультуры сообщили, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в галерее «Пьяцца Скала» в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», которая проходила в Музее современного искусства в Удине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить