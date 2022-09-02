В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам
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«Я дал распоряжение немедленно снести памятник солдатам Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено», — приводит РИА Новости его слова.
По данным агентства, памятник возвели в 1970-х годах, на цоколе монумента была надпись: «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне».
Ранее в польском городе Бжег начался снос советского памятника солдатам Красной армии.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.
При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина».