В МИД России пообещали асимметричные меры в ответ на снос памятников в Прибалтике

Действия властей стран Балтии по сносу советских памятников являются неприемлемыми, они скажутся на уровне двусторонних отношений. В МИД России добавили, что Москва будет предпринимать асимметричные меры в политической и экономической сферах.

В министерстве отметили, что кампания по сносу исторических памятников и других объектов культурного наследия ставит вопрос об ответственности не только властей прибалтийских стран, но и конкретных лиц, принимающих и исполняющих противоправные решения.

«То, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Москва будет предпринимать асимметричные меры, прежде всего «в политической и экономической плоскостях».

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина».

25 августа в рижском парке Победы снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.

В Балвском крае на востоке Латвии местные рабочие отказываются демонтировать и переносить в Музей оккупации Латвии памятник партизанам Красной армии, представляющий художественную ценность.