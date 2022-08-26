LSM: в Балвском крае Латвии не могут найти рабочих для сноса советского памятника

В Балвском крае на востоке Латвии местные рабочие отказываются демонтировать и переносить в Музей оккупации Латвии памятник партизанам Красной армии, представляющий художественную ценность.

Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на председателя Балвской районной думы Сергея Максимова.

По его словам, местные рабочие не хотят выполнять эти работы.

«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно», — цитирует портал председателя Думы.

Максимов предположил, что местные рабочие не хотят «портить отношения со своими соседями».

Накануне в рижском парке Победы снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.