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В Риге снесли последний элемент мемориала, посвящённого освободителям Латвии

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В рижском парке Победы снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.
В Риге снесли последний элемент мемориала, посвящённого освободителям Латвии
  • globallookpress.com

После нескольких часов работ по демонтажу обелиск упал на территорию парка.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина».

Как заявили в МИД России, уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия.

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