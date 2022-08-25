В Риге снесли последний элемент мемориала, посвящённого освободителям Латвии
- globallookpress.com
После нескольких часов работ по демонтажу обелиск упал на территорию парка.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.
При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина».
Как заявили в МИД России, уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия.