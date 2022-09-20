«Ключевой фактор — политический»: зачем страны Прибалтики и Польша ввели запрет на въезд россиян

Вступил в силу запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Исключения будут делаться только для дипломатов и ряда других категорий граждан. По мнению аналитиков, такой шаг противоречит Уставу ООН, поскольку это — дискриминация по национальному признаку. При этом эксперты полагают, что больше всего от подобного решения пострадают сами прибалтийские государства, так как они лишатся дохода от российских туристов.

В понедельник, 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами в страны Прибалтики и Польшу. Сообщение на этот счёт было, в частности, опубликовано на эстонском правительственном портале Kriis.ee.

«Запрещён въезд в Эстонию всем гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, родственников или друзей, вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. Ограничение начнёт действовать также в Латвии, Литве и Польше», — указано в заявлении.

При этом исключения делаются для дипломатов, работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок и граждан России, имеющих разрешение на работу или учебную визу. Кроме того, запрет не касается россиян, у которых в указанных государствах проживают близкие родственники.

В качестве исключения пересечение границы может быть разрешено и для тех, кто въезжает в страну «по соображениям гуманитарного характера», в том числе для «диссидентов».

Правительственный портал напомнил, что ещё в августе Таллин запретил въезд для всех граждан Российской Федерации, имеющих шенгенскую визy, выданную в Эстонии. Аналогичная информация опубликована на сайтах МИД Литвы и посольства Латвии в РФ.

Таможенный пункт на границе России и Эстонии

Legion-Media

© Peter Erik Forsberg/Documentary

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, подобными решениями эти страны прямо нарушают права человека.

«Это свидетельствует о том, что страны Прибалтики и Польша страдают крайней степенью русофобии, которая называется русоненавистничеством. Это не соответствует никаким международным стандартам в сфере соблюдения прав человека. Это нарушение прав человека, нарушение права на свободу передвижения», — заявил он в беседе с RT.

Также по теме Несвобода передвижения: как идея запрета туристических виз для россиян может разобщить Евросоюз Если Брюссель введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, это дискредитирует Европейский союз и станет нарушением принципа,...

Цеков считает, что государства Прибалтики фактически отказываются от своего прошлого и от связей с гражданами России. Он добавил, что такие решения, безусловно, скажутся в дальнейшем на отношениях с РФ.

В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерреш в комментарии РИА Новости назвал введение визовых ограничений для россиян «не очень хорошей идеей».

«Нет никакой правовой основы»

Решение о запрете на въезд для россиян было принято странами Балтии и Польшей 8 сентября. Как отметила тогда премьер-министр Эстонии Кая Каллас, такой шаг предпринимается для того, «чтобы защитить общественный порядок и безопасность» на фоне спецоперации на Украине.

«Как государства, расположенные у внешней границы ЕС, мы должны охранять безопасность Европы. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности. Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всём Европейском союзе», — заявила Каллас.

Кроме того, она в очередной раз назвала возможность въезда в ЕС «привилегией», а не правом.

«Поездки в Европейский союз — это привилегия, которая не относится к числу прав человека... Граждане страны-агрессора не должны иметь возможность наслаждаться преимуществами свободного мира. Мы больше не будем пропускать российских туристов через границу Эстонии», — заявила Каллас.

Gettyimages.ru

© Pavlo Palamarchuk/SOPA Images/LightRocket

Совместное заявление премьер-министров четырёх государств на эту тему было также опубликовано на сайте польского правительства. В нём говорилось, что страны согласовали совместный региональный подход, подтвердив принятие мер «для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности».

Стоит отметить, что идею о необходимости введения запрета на въезд в ЕС для россиян в начале августа высказал президент Украины Владимир Зеленский. Его инициативу активно поддержали страны Прибалтики, Польша и Финляндия.

Однако против такой меры выступили некоторые государства Евросоюза, в том числе Германия. По словам преподавателя Института общественных наук РАНХиГС Сергея Маргулиса, не заинтересованы в запрете на въезд россиян и страны Южной Европы, а также Венгрия.

Также по теме «Политический мазохизм»: как в Европе продвигают идею введения запрета на въезд в ЕС для россиян Инициатива по введению для россиян запрета на въезд в страны ЕС — это проявление нацистской политики, заявил министр обороны РФ Сергей...

«Менее радикальную позицию занимают страны Южной Европы, например Греция или Кипр, которые долгое время активно зарабатывали на российских туристах и, конечно, не хотели бы отказываться от такой возможности», — сказал аналитик в разговоре с RT.

В итоге от идеи полного запрета на выдачу виз россиянам в ЕС отказались. Вместо этого Брюссель решил временно отменить упрощённый визовый режим с РФ, из-за чего визовый сбор вырос с €35 до €80, а время рассмотрения анкет — с десяти до 45 дней. Консульские работники при этом получили право требовать предоставления дополнительных документов.

Таким образом, запрет на въезд ввели лишь страны Прибалтики и Польша. При этом Финляндия от такой меры в итоге отказалась, хотя премьер-министр Санна Марин в августе поддержала призыв Зеленского. Финский МИД не рекомендовал правительству применять ограничительную визовую практику против россиян, так как подобные решения противоречат Шенгенскому кодексу.

В Министерстве иностранных дел РФ осудили действия прибалтийских стран и Польши. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, это решение стало очередным недружественным выпадом против Москвы.

«Шаги эти неудивительны. Они просто раскрывают суть либерализма, который на самом деле является либеральным диктатом, либеральной диктатурой, и русофобский характер тех политических сил, которые находятся сейчас у руля в прибалтийских странах и, к сожалению, в Польше», — сказала Захарова, добавив, что у этого решения нет никакой правовой основы.

Мария Захарова

globallookpress.com

© MFA Russia

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров в начале сентября заявил, что Россия в ответ на попытки стран ЕС выстроить «шенгенские стены» не будет закрываться и вводить ограничения для граждан европейских стран. По его словам, Россия не должна идти по тому же пути и «отвечать глупостью на глупость». При этом министр указал, что никто не отменял взаимность по отношению к «устроителям, организаторам и исполнителям таких антироссийских санкций».

Прокомментировали эту ситуацию и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прибалтийские страны заняли в вопросе выдачи виз россиянам «абсолютно крайнюю позицию». Он сообщил, что Москва ответит на эти решения так, чтобы не навредить собственным интересам.

«Подрывают основы европейской интеграции»

Как полагает Сергей Маргулис, запрет на въезд для россиян со стороны ряда государств был введён исключительно в политических целях, поскольку никакой практической необходимости в нём не было.

«Польша и Прибалтика традиционно пытаются преподнести себя странам Запада как наиболее активных сторонников противодействия «российской угрозе», которая закреплена в том числе и в фундаментальных документах НАТО. Введение визовых ограничений они обосновывают желанием не допустить проникновения неких нежелательных элементов на территорию этих стран. Хотя в реальности это всё объясняется пиаром», — считает эксперт.

Люди на пешеходном пункте «Нарва-2» на эстонско-российской границе

РИА Новости

© Сергей Степанов

По его словам, от принятого решения пострадает экономика прибалтийских стран. «Туристический поток со стороны России в эти страны будет фактически сведён к нулю. Они недополучат выгоду, которую могли бы заработать благодаря туризму. А европейцы туда ездят гораздо реже российских туристов», — заявил политолог.

При этом Маргулис отметил, что визовые ограничения не должны будут повлиять на транзит российских граждан в Калининград, так как он регулируется отдельными соглашениями между РФ и ЕС.

В свою очередь, сенатор Константин Долгов в беседе с RT отметил, что действия Таллина, Вильнюса, Риги и Варшавы в визовом вопросе нарушают международное право.

«Это абсолютно волюнтаристская мера, которая отдаёт национал-социализмом. Здесь наблюдается явная дискриминация по национальному признаку. Такое решение противоречит Уставу ООН и Европейской конвенции о правах человека, при том что прибалтийские страны и Польша являются сторонами этой конвенции», — заявил Долгов.

По его мнению, государства Балтии своими действиями подрывают основополагающие принципы, на которых создавался Евросоюз.

«Эти страны подрывают основы европейской интеграции. Они действуют по шпаргалке, которая, судя по всему, написана за океаном. При этом, стремясь навредить нам, они наказывают сами себя, потому что их экономики связаны с нашей, а их бизнес в значительной мере питался все эти десятилетия от наших туристов. Но они мало думают о своих гражданах», — пояснил Долгов.

Сенатор также отметил, что Россия вряд ли будет действовать зеркально в вопросе визовых ограничений, так как такой шаг не соответствует национальным интересам.

«Российское руководство уже говорило, что на подобные выпады мы будем отвечать таким образом, чтобы это не затронуло наши интересы. Поэтому здесь нужно говорить не о зеркальном ответе. Мы всегда были открыты к международным гуманитарным обменам и к человеческим контактам, поэтому нет нужды ограничивать въезд тем гражданам, которые не запятнали себя антироссийскими действиями», — заключил Долгов.