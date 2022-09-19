Решение властей Прибалтики и Польши по запрету на въезд россиян с визами вступило в силу
Уточняется, что ограничение действует с 19 сентября.
Ранее стало известно, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.
С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года. А Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.
Как сообщается на сайте АТОР, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания и Бельгия больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.