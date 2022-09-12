Соглашение об упрощённом визовом режиме России и ЕС перестало действовать

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

Как сообщает РИА Новости, к намеревающимся посетить страны ЕС россиянам теперь будут применяться общие правила выдачи виз для граждан из третьих стран.

Стоимость визы вырастет до €80, а максимальное время рассмотрения заявления увеличится до 45 дней. Кроме того, гражданам России необходимо будет предоставить расширенный список документов при подаче заявки.

Отмечается, что рассмотрение заявлений на поездки с туристическими целями будет неприоритетным и будет осуществляться в последнюю очередь. В приоритете будут журналисты, члены семей граждан ЕС, диссиденты, студенты и ряд других категорий граждан.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС тщательно проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.