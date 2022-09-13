АТОР: девять стран Европы прекратили приём заявлений россиян на туристические визы

Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, а также Бельгия больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

Об этом говорится на сайте АТОР.

Между тем Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия всё ещё продолжают принимать заявления.

С 12 сентября Евросоюз также приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.