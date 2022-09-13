АТОР: девять стран Европы прекратили приём заявлений россиян на туристические визы
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Об этом говорится на сайте АТОР.
Между тем Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия всё ещё продолжают принимать заявления.
С 12 сентября Евросоюз также приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.
Между тем Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.