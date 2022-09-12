Вице-президент РСТ Барзыкин назвал ЕС неблагоприятным направлением для туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT приостановку Евросоюзом действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

По словам Барзыкина, из-за ситуации с пандемией, а также из-за нарушения транспортной логистики «туризм в направлении Евросоюза сведён до 5% и даже ниже».

«Поэтому с туристскими целями в ЕС направлялось крайне мало граждан. Отмена упрощённого визового режима радикально не повлияет», — считает эксперт.

Он также отметил, что из-за неработающих платёжных систем, а также ослабленной консульской поддержки ЕС — «неблагоприятное направление для туризма».

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

Как сообщает РИА Новости, к намеревающимся посетить страны ЕС россиянам теперь будут применяться общие правила выдачи виз для граждан из третьих стран.

Стоимость визы вырастет до €80, а максимальное время рассмотрения заявления увеличится до 45 дней. Кроме того, гражданам России необходимо будет предоставить расширенный список документов при подаче заявки.