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Сенатор Цеков обвинил страны Прибалтики и Польшу в нарушении прав человека

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал вступление в силу решения властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
Сенатор Цеков обвинил страны Прибалтики и Польшу в нарушении прав человека
  • РИА Новости

«Это свидетельствует о том, что страны Прибалтики и Польша страдают крайней степенью русофобии, которая называется русоненавистничеством. Это не соответствует никаким международным стандартам в сфере соблюдения прав человека. Это нарушение прав человека, нарушение права на свободу передвижения», — объяснил он.

По словам Цекова, страны Прибалтики отказываются от своего прошлого и от прошлых связей, в частности с гражданами России.

Парламентарий также отметил, что такие решения, безусловно, скажутся в дальнейшем на отношениях с Россией.

«Они думают, что они наказали нас, граждан Российской Федерации, на самом деле это наказание для Польши и Прибалтики», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Отмечается, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

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