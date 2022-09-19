Сенатор Цеков обвинил страны Прибалтики и Польшу в нарушении прав человека
- РИА Новости
«Это свидетельствует о том, что страны Прибалтики и Польша страдают крайней степенью русофобии, которая называется русоненавистничеством. Это не соответствует никаким международным стандартам в сфере соблюдения прав человека. Это нарушение прав человека, нарушение права на свободу передвижения», — объяснил он.
По словам Цекова, страны Прибалтики отказываются от своего прошлого и от прошлых связей, в частности с гражданами России.
Парламентарий также отметил, что такие решения, безусловно, скажутся в дальнейшем на отношениях с Россией.
«Они думают, что они наказали нас, граждан Российской Федерации, на самом деле это наказание для Польши и Прибалтики», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
Отмечается, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.