Через неделю: Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами

Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином. Запрет вступит в силу через неделю. Инициатива подразумевает ряд категорий граждан, которых запрет не коснётся, в частности сотрудников диппредставительств и их семей. При этом, по словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, ведётся проработка вопроса о закрытии границы для всех россиян, имеющих шенген. Вопрос приостановки возможности путешествовать по Европе для российских туристов также обсуждается в ЕС. Российский постпред Владимир Чижов надеется, что при принятии решения в Брюсселе восторжествует здравый смысл.

Власти Эстонии приняли решение закрыть границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Запрет вступит в силу через неделю, сообщил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещён въезд в Эстонию», — сказал Рейнсалу, его слова приводит РИА Новости.

Из-под запрета будут выведены сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС, граждане, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

По его словам, шенгенскую визу в Эстонии получили свыше 50 тыс. человек. При этом к следующей неделе, как добавил Рейнсалу, на рассмотрение вынесут вопрос, «как можно запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк считает, что страна «демонстрирует очередной международный беспредел».

«Эстония сама попирает принципы свободы передвижения на территории ЕС, тем более, тех шенгенских виз, которые были выданы непосредственно в этой стране. По факту создаётся ситуация, при которой наличие российского паспорта априори лишает человека возможности элементарных свобод, таких как передвижение по территории стран ЕС, при этом на основании тех документов, которые до недавнего времени работали», — отметил Данюк.

По его мнению, после такого решения должен последовать, например, «разрыв экономических цепочек и связей». «Потому что несмотря на то, что Эстония — часть ЕС, для неё российский рынок, российский капитал играет очень большую роль. Без последствий такие решения оставлять нельзя», — заключил собеседник RT.

Gettyimages.ru

Как считает политолог Юрий Светов, прибалтийские государства всё чаще соревнуются «в разного рода бредовых идеях о том, как насолить России».

«Латвия признала Россию «поддерживающим терроризм государством», эстонцы подают пример, как с визами поступить. Можно ожидать, что если очередной пакет санкций будет приниматься, то туда идея Эстонии войдёт. Надо быть готовыми к тому, что эта тенденция будет продолжаться», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, власти стран Прибалтики демонстрируют поразительную ненависть к России.

«Они и раньше не гнушались нарушением прав человека, особенно если это касается прав русского человека. С учётом того, что они все меры санкционного воздействия истратили, они могут уцепиться за запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Хотя это решение будет противоречить всем общепризнанным нормам международного права. Если такой запрет будет принят, то это будет свидетельствовать о том, что глупость в ЕС продолжает превалировать в тех решениях, которые принимаются в отношении России», — заявил сенатор RT.

11 августа сейм Латвии принял заявление, в котором «Россия признаётся государством, поддерживающим терроризм». Также в документе содержится призыв к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ и Белоруссии.

Как отметил представитель Европейской комиссии, страны Европейского союза действительно обсуждают вопрос, касающийся выдачи виз российским туристам.

«На уровне ЕС проводятся дискуссии со странами-членами, чтобы обеспечить скоординированные действия», — цитирует его ТАСС.

Также по теме «Оторвался от действительности»: как Зеленский добивается от Запада запрета на въезд для всех россиян Западные государства должны закрыть въезд для россиян и отправить в Россию тех, кто уехал. Такое мнение высказал Владимир Зеленский....

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post озвучил призыв к закрытию границ стран Запада для граждан РФ. Его поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 августа заявил, что с трудом себе представляет возможность запрета выдачи виз гражданам РФ. Глава МИД Чехии Ян Липавский, в свою очередь, выступил за «полную приостановку выдачи виз» россиянам странами ЕС. По его словам, это может стать ещё одной эффективной санкцией.

«Я планирую активно обсудить эту тему на внеочередном заседании глав МИД стран ЕС в Праге в конце августа, — сказал Липавский. — Не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан».

При этом авторы испанского издания El Mundo полагают, что данная инициатива вряд ли «добьётся всеобщей поддержки».

Между тем постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду на то, что в странах Европейского союза возобладает здравый смысл: «Иначе мы будем наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира, именно так это надо будет трактовать».