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Политолог Светов обвинил Прибалтику в придумывании бредовых идей с целью навредить России

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Эстонии о том, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.
Политолог Светов обвинил Прибалтику в придумывании бредовых идей с целью навредить России
  • РИА Новости

По словам эксперта, прибалтийские государства всё время «идут впереди с разного рода бредовыми идеями, как насолить России».

«Латвия признала Россию «поддерживающим терроризм государством», эстонцы подают пример, как с визами поступить. Можно ожидать, что если очередной пакет санкций будет приниматься, то туда идея Эстонии войдёт. Никто не хочет слушать представителей туристической отрасли... Надо быть готовыми к тому, что эта тенденция будет продолжаться», — подчеркнул Светов.

Ранее стало известно, что Эстония закрывает границы для граждан России с выданными республикой шенгенскими визами.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

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