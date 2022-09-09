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Песков: страны Балтии заняли «абсолютно крайнюю позицию» по визовому вопросу для россиян

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Прибалтийские страны заняли в вопросе выдачи виз россиянам «абсолютно крайнюю позицию», Москва ответит на эти действия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: страны Балтии заняли «абсолютно крайнюю позицию» по визовому вопросу для россиян
  • РИА Новости

«Они (страны Прибалтики. — RT) действительно заняли абсолютно крайнюю позицию», — заявил он на брифинге.

Песков добавил, что Россия ответит на эти решения таким образом, чтобы не навредить собственным интересам.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что правительство страны приняло решение ограничить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами.

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