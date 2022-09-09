Песков: страны Балтии заняли «абсолютно крайнюю позицию» по визовому вопросу для россиян
- РИА Новости
«Они (страны Прибалтики. — RT) действительно заняли абсолютно крайнюю позицию», — заявил он на брифинге.
Песков добавил, что Россия ответит на эти решения таким образом, чтобы не навредить собственным интересам.
Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что правительство страны приняло решение ограничить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами.