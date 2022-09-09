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Ринкевичс: власти Латвии ограничат въезд в страну для россиян с шенгенскими визами

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что правительство страны приняло решение ограничить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами.
Ринкевичс: власти Латвии ограничат въезд в страну для россиян с шенгенскими визами
  • Gettyimages.ru

«Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — написал Ринкевичс в Twitter.

Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами.

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с оформлением шенгенских виз.

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