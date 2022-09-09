Ринкевичс: власти Латвии ограничат въезд в страну для россиян с шенгенскими визами

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что правительство страны приняло решение ограничить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами.

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