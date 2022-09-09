Ринкевичс: власти Латвии ограничат въезд в страну для россиян с шенгенскими визами
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«Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — написал Ринкевичс в Twitter.
Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами.
Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с оформлением шенгенских виз.