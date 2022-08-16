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В РСТ прокомментировали ситуацию с оформлением шенгенских виз

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Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с оформлением шенгенских виз.
В РСТ прокомментировали ситуацию с оформлением шенгенских виз
  • РИА Новости

«Сейчас можно получить шенгенскую визу через Испанию, Италию, Францию и Грецию. Однако в консульствах всех четырёх стран есть проблемы с записью на подачу документов», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По мнению Уманского, быстрее всего оформление получается в визовом центре и консульстве Греции.

Как отметил Уманский, россиянам по-прежнему выдают шенгенские визы консульства Швейцарии, Финляндии, Австрии и Германии, но сроки оформления документов изменились.

«В обычное время это делали быстрее, в среднем за десять рабочих дней. Если документы подавали в городе, где отсутствует консульство, прибавляли два-три дня на доставку документов. Сейчас срок оформления визы непредсказуем», — пояснил он.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT решение Финляндии с сентября в десять раз сократить выдачу виз для россиян.

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