В РСТ прокомментировали ситуацию с оформлением шенгенских виз

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с оформлением шенгенских виз.

«Сейчас можно получить шенгенскую визу через Испанию, Италию, Францию и Грецию. Однако в консульствах всех четырёх стран есть проблемы с записью на подачу документов», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По мнению Уманского, быстрее всего оформление получается в визовом центре и консульстве Греции.

Как отметил Уманский, россиянам по-прежнему выдают шенгенские визы консульства Швейцарии, Финляндии, Австрии и Германии, но сроки оформления документов изменились.

«В обычное время это делали быстрее, в среднем за десять рабочих дней. Если документы подавали в городе, где отсутствует консульство, прибавляли два-три дня на доставку документов. Сейчас срок оформления визы непредсказуем», — пояснил он.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT решение Финляндии с сентября в десять раз сократить выдачу виз для россиян.