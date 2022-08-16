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Политолог предупредила о последствиях для Финляндии после сокращения выдачи виз россиянам

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT решение Финляндии с сентября в десять раз сократить выдачу виз для россиян.
Политолог предупредила о последствиях для Финляндии после сокращения выдачи виз россиянам
  • РИА Новости

По её словам, это продолжение той политики культуры отмены, которую достаточно давно развивают страны ЕС и страны НАТО.

«И это дополнительный инструмент, как они считают, чтобы разделить российское общество... Попытка внести какой-то разброд и шатание. Это самоубийственная тактика: они готовы жертвовать своими экономическими интересами», — подчеркнула Ерёмина.

Политолог напомнила, что этот шаг делают именно западные страны, а не Россия.

Как добавила эксперт, это решение преподносится таким образом, будто это Москва вынудила его принять.

По её мнению, это «иезуитская трактовка». 

«Это оправдание всех своих решений и оправдание негативных последствий, которые будут для населения», — заключила собеседница RT.

Ранее власти Финляндии утвердили предложение МИД о сокращении выдачи россиянам виз в десять раз с сентября.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

Канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.

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