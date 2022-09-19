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Генсек ООН назвал визовые ограничения Европы для россиян «не очень хорошей идеей»

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Визовые ограничения Европы для граждан России являются «не очень хорошей идеей». Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН назвал визовые ограничения Европы для россиян «не очень хорошей идеей»
  • Legion-Media
  • © Björn Wylezich

По его словам, с момента начала военной спецоперации на Украине отношения между Евросоюзом и Россией ухудшились «по многим аспектам».

Гутерреш добавил, что ряд россиян пожелали покинуть страну из-за событий вокруг Украины.

«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — приводит РИА Новости слова Генсека ООН.

Ранее стало известно, что Россия будет настаивать на запуске Гутеррешем арбитража против США из-за того, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при выдаче виз.

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