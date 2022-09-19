Генсек ООН назвал визовые ограничения Европы для россиян «не очень хорошей идеей»

Визовые ограничения Европы для граждан России являются «не очень хорошей идеей». Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, с момента начала военной спецоперации на Украине отношения между Евросоюзом и Россией ухудшились «по многим аспектам».

Гутерреш добавил, что ряд россиян пожелали покинуть страну из-за событий вокруг Украины.

«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — приводит РИА Новости слова Генсека ООН.

Ранее стало известно, что Россия будет настаивать на запуске Гутеррешем арбитража против США из-за того, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при выдаче виз.