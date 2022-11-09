Welt: страны ЕС запускают миссию по обучению 14,8 тысячи украинских военных

По данным немецкой газеты Die Welt, в понедельник страны ЕС дадут сигнал об официальном старте миссии по обучению украинских военных. Образовательные программы будут проходить на территории нескольких европейских стран, ведущую роль при этом сыграют Германия и Польша. В ходе миссии планируется обучить 14,8 тыс. украинских солдат.

Уже на следующей неделе в некоторых странах ЕС стартует миссия по обучению украинских военных, сообщает немецкая газета Die Welt. Берлин и Варшава берут на себя ведущую роль в этом процессе, а средства на образовательную миссию будут выделены из общего фонда, из которого Украина уже получила миллиарды.

По информации издания, в следующий понедельник главы внешнеполитических ведомств стан ЕС намерены дать в Брюсселе стартовый сигнал к обучению украинских военных. Уже спустя несколько дней после принятия «Решения о вводе миссии поддержки для Украины» в Германии и ряде других стран Евросоюза должны начаться программы обучения.

Неформальная конференция по подготовке войск, на которой было определено, какие страны примут участие в образовательной миссии и с каким числом задействованных инструкторов, состоялась ещё вчера, во вторник. Недавние военные наступления со стороны России «не поколеблют нашу решимость поддержать Украину, а только укрепят её», заявил в октябре верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

В рамках учебной миссии, которая официально называется «Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине» (EUMAM Ukraine), планируется подготовить 14 800 украинских солдат. Из них 2800 мужчин и женщин пройдут специализированную подготовку. Однако в будущем планируется дальнейшее увеличение числа обучаемых. Украина сначала требовала обучить до девяти бригад, а это может быть до нескольких десятков тысяч человек, отмечает немецкая газета.

Это было бы вполне реально, поскольку Брюссель уже рассматривает возможность обучения украинских солдат непосредственно на местах после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Учебная миссия, которая по соображениям безопасности впервые в истории ЕС будет проходить на европейской земле, первоначально рассчитана на два года.

В дополнение к основам военного дела украинским военным будут преподаваться такие навыки, как разминирование, защита от химического и ядерного оружия, медицинское обслуживание и киберзащита. Германия хочет участвовать, в частности, в военно-стратегическом планировании и в подготовке украинских инструкторов. Управление миссией осуществляется из Брюсселя, два подчинённых штаба находятся в Польше и Германии.

По словам дипломатов, стоимость миссии составит €54 млн в год, причём деньги будут поступать из так называемого Европейского фонда мира. Это фонд, напрямую финансируемый странами — членами ЕС для проведения всемирных кризисных операций, объём которого сейчас составляет €5,7 млрд до 2027 года, поясняет издание. €3,1 млрд из них, однако, уже израсходованы из-за войны на Украине.

По информации Die Welt, страны ЕС хотят в будущем увеличить этот фонд до €10—12 млрд, консультации по этому поводу ещё продолжаются. Командир миссии Эрве Блежан уже предупредил по внутренним каналам, что, «как и ожидалось, миссия станет объектом дезинформации, а также гибридных кампаний и киберкампаний со стороны России».