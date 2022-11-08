Daily Mail: Россия сочтёт это слабостью — в Британии призывают не сокращать, а увеличивать расходы на вооружения

Великобритания должна не сокращать, а наращивать расходы на оборону, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова председателя комитета британского парламента по разведке и безопасности Джулиана Льюиса. По мнению политика, снижение расходов повысит риск войны с Россией, поскольку Москва сочтёт такой шаг признаком слабости.

Председатель комитета британского парламента по разведке и безопасности Джулиан Льюис предупредил, что сокращение бюджета на оборону повысит риск войны с Россией, пишет Daily Mail. По мнению Льюиса, правительство не должно отменять планы по повышению военных расходов до уровня в 3% от ВВП, особенно на фоне украинского кризиса.

Льюис заявил, что любое сокращение оборонного бюджета Великобритании будет рассмотрено Владимиром Путиным как слабость. Вследствие этого Льюис призвал нарастить военные расходы с целью сдерживания России.

На данный момент в правительстве Великобритании нет единого мнения по поводу расходов на оборону, пишет Daily Mail: взгляды министра обороны Бена Уоллеса расходятся с представлениями канцлера казначейства Джереми Ханта. Как отмечает издание, Хант против того, чтобы повысить расходы на оборону с 2,2 до 2,5% ВВП, как обещала ещё Лиз Трасс.

«Мы должны решить, какой объём национальных приоритетов должен быть вложен в сдерживание и оборону. Мы пошлём очень слабый сигнал, если не будем наращивать расходы на оборону. Если, не дай бог, мы окажемся в конфликте с Россией, то все ресурсы нации надо будет направить на военные усилия», — приводит издание слова Джулиана Льюиса.