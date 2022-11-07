Bloomberg: меры жёсткой экономии в Великобритании грозят ударить по наименее обеспеченным слоям населения

Введение общего потолка цен на энергию сыграло ну руку состоятельной части населения Британии и недостаточно помогло нуждающимся в финансовой помощи, сообщает Bloomberg. В будущем необходимо сделать субсидии целевыми, чтобы облегчить жизнь людей в наиболее уязвимом положении, подчёркивается в материале.
По оценкам портала недвижимости Zoopla, в Британии насчитывается около 1,2 млн объектов недвижимости не менее чем с пятью жилыми комнатами — субсидирование газа и электричества для их обогрева обойдётся примерно в £1,62 млрд в период с октября 2022-го по март 2023 года, сообщает Bloomberg. Выделение помощи в размере £400 добавит к этой сумме ещё £460 млн. Не вся эта недвижимость находится в собственности очень состоятельных людей, и нецелевые субсидии логичным образом облегчают налоговое бремя в основном для богатых: ранее британское правительство приняло общие принципы ограничения суммы счетов за энергию вместо мер целевой поддержки.
В рамках плана субсидий до апреля цена за киловатт-час электричества заморожена на уровне 34 пенсов, а за единицу газа — на уровне 10,3 пенса. Без «потолка» цены достигли бы 52 и 15 пенсов соответственно в период с октября по декабрь и выросли бы в январе — марте следующего года. В среднем дом с пятью жилыми комнатами потребляет 4300 киловатт-часов электроэнергии и 17 000 кубометров газа в год, согласно данным сайта USave. В период с октября по март домохозяйства обычно потребляют 76% газа и 57,1% электричества, пишет автор статьи.
Учитывая, что цены на энергоносители, согласно прогнозам, останутся высокими, в следующем году правительство может вновь выделить субсидии в той или иной форме. Звучат призывы целенаправленно назначать будущую финансовую помощь для людей с низкими доходами. В условиях двузначной инфляции и с учётом трудностей с оплатой счетов за электроэнергию, по всей стране — в библиотеках, общественных центрах и церквях — появились так называемые тёплые помещения, подчёркивает автор материала. В департаменте бизнеса заявили: «Мы знаем, что широкий круг домохозяйств страдает от роста стоимости жизни и что поддержка должна быть оказана как раз к зиме». Введение пакета помощи населению обошлось госбюджету в миллиарды фунтов стерлингов, и правительство рассматривает вопрос о сокращении расходов и повышении налогов. Поэтому существуют опасения, что очередной раунд мер жёсткой экономии непропорционально отразится на кошельках наиболее уязвимой части населения, подчёркивает Bloomberg.
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