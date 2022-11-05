Independent: в британской полиции выявляют всё больше сотрудников с преступными наклонностями

Как показывают отчёты, в результате недостаточно тщательной проверки на работу в британскую полицию поступают тысячи коррумпированных людей с преступными наклонностями. При анализе личных дел сотрудников полиции было обнаружено множество случаев, когда туда принимали даже тех, кто ранее был связан с организованной преступностью, включая наркоторговлю, а также был причастен к инцидентам с применением насилия или различным преступлениям на сексуальной почве. Это не может не вызывать тревогу, пишет The Independent.

В подразделениях британской полиции всё больше распространяется коррупция, а также культура «женоненавистничества» и эксплуататорского поведения. Об этом говорится в разоблачающем отчёте, который был сформирован по итогам внутренних проверок личных дел сотрудников полиции, сообщает The Independent.



В нём отмечается, в частности, что на работу в различные полицейские участки Англии и Уэльса были приняты многие сотни, а возможно, и тысячи людей, которые никогда не должны были туда попасть, если бы их биографию проверили более тщательно. Кроме того, инспекторы обнаружили, что культура «женоненавистничества» и эксплуататорского поведения по отношению к представителям общественности, женщинам-полицейским и персоналу также широко распространена во многих силах.



В ходе инспекции было выявлено, что полиция в реальности не придерживается достаточно высоких стандартов при проверке потенциальных сотрудников. И это приводит к тому, что «неправильные» люди при желании с лёгкостью поступают туда работать — или остаются на службе, хотя не должны были бы там находиться. После анализа личных дел полицейских было обнаружено множество случаев, когда они имели связи с организованной преступностью, включая наркоторговлю и сексуальную эксплуатацию, сообщается в статье.



Инспекторы, проводившие проверки в полицейских участках разных районов страны, обнаружили там сотрудников, которые были приняты в ряды полиции после совершения таких серьёзных правонарушений, как грабёж, хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде, а также после участия в различных инцидентах, связанных с применением домашнего насилия, говорится в отчёте.



Кроме того, как показала проверка, иногда доказательства того, что поведение сотрудника полиции может представлять собой угрозу для общества, просто были упущены из виду. В частности, полицейские беспрепятственно переходили из одного подразделения в другое, хотя на них уже была подана масса жалоб или даже были предъявлены обвинения в неправомерных действиях.



«Мы близки к переломному моменту в работе полиции», — заявил в этой связи главный инспектор полиции Мэтт Парр. «Мы обнаружили инциденты, которые должны были бы рассматриваться как грубые проступки. Но иногда они были понижены до уровня обычного проступка, что влечёт за собой гораздо менее серьёзное наказание — или же, что ещё хуже, они вообще не рассматривались как проступок», — подчеркнул он.



Например, инспекторы выяснили, что иногда в силы полиции принимают людей, которые имеют «очень тревожащий» профиль в социальных сетях. Но вместо того чтобы просто отказать на этом основании потенциально опасным кандидатам, зачастую их берут в полицию и просто проводят потом разъяснительные беседы, касающиеся использования социальных сетей, рассказал Парр.



Главный инспектор полиции также выразил опасения в связи с тем, что ненадлежащее поведение, которое большинство людей в британском обществе сочло бы совершенно неприемлемым, в рядах полиции фактически «становится нормой». По его словам, прежде чем в марте 2021 года Сара Эверард была похищена, изнасилована и убита офицером полиции Уэйном Кузенсом, были определённые «предупреждающие сигналы», однако на них вовремя не обратили внимание.



Это шокирующее преступление вызвало массу критики в адрес полиции и привлекло больше внимания к проблеме насилия в отношении женщин, отмечается в статье. Полицию всё чаще обвиняют в том, что она неспособна должным образом решить эти проблемы в своих рядах. Согласно имеющимся данным, лишь менее 1% офицера из числа тех, против кого были выдвинуты неоднократные обвинения, в конечном итоге были уволены.



Как пояснил Парр, сотрудников полиции проверяют вначале до поступления на службу, а затем вновь лишь спустя десять лет, либо в случае необходимости, если обстоятельства заметно изменились. По его мнению, такой интервал между проверками необоснованно велик, пишет The Independent.



Опубликованный в прошлом месяце обзор также показал, что сотни сотрудников Лондонской полиции должны были быть уволены за допущенные ими серьёзные проступки и нарушения закона. Он свидетельствует о неспособности крупнейшего подразделения британской полиции избавитья от офицеров, обвиняемых в сексуальных домогательствах, домашнем насилии и дискриминации.



Кроме того, были выявлены нередкие проявления женоненавистничества и расовой дискриминации, что говорит о «системном предвзятом отношении» британских полицейских к своим коллегам, которые являются выходцами из стран Африки или Азии, отмечается в статье.