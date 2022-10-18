Telegraph: бездействие полиции вынудило лондонских торговцев нанять частных детективов для ловли магазинных воров

Магазины розничной торговли в деловом пригороде Лондона Илинге приняли участие в проекте по привлечению частных детективов под прикрытием для ловли воров, передаёт Daily Telegraph. По словам газеты, прибегнуть к этой мере торговцев вынудило бездействие полиции, которая попросту не выезжает на место происшествия, если сочтёт сумму ущерба незначительной. По признанию участников акции, привлечение детективов помогло существенно сократить количество краж в заведениях торговли.

Когда сотрудники супермаркета в Великобритании вызывают полицию для расследования кражи в магазине, их в первую очередь спрашивают о стоимости украденного — если она больше £50, полиция может приехать, но гарантий нет, пишет Daily Telegraph.

По этой причине магазины розничной торговли в респектабельном западном пригороде Лондона запустили уникальный проект по борьбе с магазинными ворами и наняли команду частных детективов под прикрытием, которые в течение двух месяцев занимались выявлением краж, обходившихся магазинам в тысячи фунтов стерлингов в день.

Всего за восемь недель, с августа по сентябрь, двое детективов арестовали более 70 магазинных воров. В большинстве случаев они оказывались на месте происшествия уже через две минуты благодаря чату сотрудников магазинов и охранников в мессенджере.

«Эти ребята приходят сразу, надевают на нарушителя наручники, записывают его данные и запрещают ему входить в магазин», — рассказал сотрудник службы безопасности супермаркета.

76 нарушителям теперь грозит частный иск за кражу в магазине или запрет на посещение делового района в Илинге, нарушение которого будет означать начало судебного разбирательства по делу о незаконном проникновении.

По данным Британского консорциума розничной торговли, кражи, совершённые покупателями, в прошлом году обошлись магазинам более чем в £660 млн, причем 60% членов ассоциации оценили реагирование полиции как «слабое или крайне слабое».

«Они крадут еду, зубную пасту и одежду по четыре или пять раз на дню. Это настолько низкий уровень, что мы можем сообщить об этом, но полиция не приедет, — говорит один из владельцев магазина в Илинге. — Таким образом, магазины не сообщают об этом, полиция не фиксирует это, и поскольку получается, что в этом районе нет преступлений, дополнительных сотрудников сюда не привлекают. Это порочный круг».

По словам владельца одного из магазинов, после начала операции по привлечению частных детективов число магазинных краж резко сократилось. «В какой-то момент у нас было пять или шесть человек, которые крали вещи каждый день. Мы с командой теперь чувствуем себя в безопасности в нашем магазине и в Илинге», — признался он.

По словам другого владельца магазина, «однажды ребята пресекли всего две кражи на сумму около 4000 фунтов стерлингов». «Я не думаю, что люди понимают масштаб проблемы, с которой нам приходится сталкиваться ежедневно. Этот масштаб был огромен», — подчеркнул он.

Представитель Скотленд-Ярда, в свою очередь, подтвердил, что частные лица и предприятия имеют право нанимать охранные компании для обеспечения дополнительной безопасности для себя или своих помещений, а полиция Лондона тесно сотрудничает с такими компаниями.