NBC: острая нехватка персонала вынуждает полицию Нового Орлеана нанимать гражданских

Службы правопорядка многих крупных американских городов столкнулись с кадровым голодом. Для решения этой проблемы власти Нового Орлеана, где только в этом году количество убийств выросло на 40%, пошли на радикальные меры и привлекли к работе полиции рядовых граждан, передаёт NBC.

Семикласснику Байрону Келли было всего 13 лет, когда его застрелили в Новом Орлеане в начале этого года.

КАРЛА ТОМАС, мать Байрона Келли: Я только молюсь и всё время говорю себе: «Не плачь! Не плачь!»

Его мать Карла Томас говорит, что ей не удаётся связаться с полицейскими, работающими над нераскрытым делом.

КАРЛА ТОМАС: Я звонила им, отправляла текстовые сообщения. Я не получала в ответ ничего!

Полиция не откликнулась на нашу просьбу дать интервью.

Между тем уровень убийств в Новом Орлеане вырос на 40 процентов только в этом году. Поэтому город идёт на крайние меры и нанимает гражданских для помощи в охране правопорядка. В том числе на детективную работу, например, для сбора улик на месте преступления.

ШОН ФЕРГЮСОН, старший офицер полиции Нового Орлеана: Это также должно уменьшить часть рабочей нагрузки, которая сейчас возложена на наш патрульный и окружной персонал.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC: Хорошая ли это идея?

МАЙК ГЛЭССЕР, председатель полицейской ассоциации Нового Орлеана: Нет, не очень.

Глава одного из городских полицейских профсоюзов Майк Глэссер винит резкое падение морального духа в острой нехватке около 600 полицейских. Крупные города по всей стране, от Сиэтла до Сент-Луиса, от Атланты до Филадельфии, также сообщают о кадровом кризисе правоохранительных органов.

МАЙК ГЛЭССЕР: Если мы собираемся отправить туда гражданских, невооружённых, неопытных, неподготовленных к тому, во что превращается эта ситуация, то возникнет опасность для них и для населения.

Сегодня во время нашего короткого интервью кто-то взломал машину на стоянке профсоюза полицейских, что лишний раз подчеркнуло проблему с преступностью.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Безопасно ли в городе?

ЛАТОЙЯ КАНТРЕЛЛ, мэр Нового Орлеана: Новый Орлеан пытается решить проблему, связанную с насильственными преступлениями, как и многие другие города по всей стране.

Мэр-демократ Латойя Кантрелл возлагает вину за всплеск преступности на пандемию, которая замедлила работу судебной системы, и либеральных прокуроров. Но критики обвиняют её саму и активно требуют отставки политика.

ЛАТОЙЯ КАНТРЕЛЛ: На мой взгляд, те, кто требует моей отставки, поступают абсолютно несправедливо, но они демонстрируют свои демократические права. Я преуспеваю по всем ключевым вопросам, с которыми не сталкивается ни один другой мэр.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Недавно мэр предположила, что нехватка полицейских может сказаться на праздновании Марди Гра. Позже она отказалась от этого заявления.

Дата публикации 07 октября 2022 года.