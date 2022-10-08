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NBC: острая нехватка персонала вынуждает полицию Нового Орлеана нанимать гражданских

Материал представлен в переводе ИноТВ
Службы правопорядка многих крупных американских городов столкнулись с кадровым голодом. Для решения этой проблемы власти Нового Орлеана, где только в этом году количество убийств выросло на 40%, пошли на радикальные меры и привлекли к работе полиции рядовых граждан, передаёт NBC.

Семикласснику Байрону Келли было всего 13 лет, когда его застрелили в Новом Орлеане в начале этого года.

КАРЛА ТОМАС, мать Байрона Келли: Я только молюсь и всё время говорю себе: «Не плачь! Не плачь!»
 
Его мать Карла Томас говорит, что ей не удаётся связаться с полицейскими, работающими над нераскрытым делом.
 
КАРЛА ТОМАС: Я звонила им, отправляла текстовые сообщения. Я не получала в ответ ничего!
 
Полиция не откликнулась на нашу просьбу дать интервью.
 
Между тем уровень убийств в Новом Орлеане вырос на 40 процентов только в этом году. Поэтому город идёт на крайние меры и нанимает гражданских для помощи в охране правопорядка. В том числе на детективную работу, например, для сбора улик на месте преступления.
 
ШОН ФЕРГЮСОН, старший офицер полиции Нового Орлеана: Это также должно уменьшить часть рабочей нагрузки, которая сейчас возложена на наш патрульный и окружной персонал.
 
ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC: Хорошая ли это идея?
 
МАЙК ГЛЭССЕР, председатель полицейской ассоциации Нового Орлеана: Нет, не очень.
 
Глава одного из городских полицейских профсоюзов Майк Глэссер винит резкое падение морального духа в острой нехватке около 600 полицейских. Крупные города по всей стране, от Сиэтла до Сент-Луиса, от Атланты до Филадельфии, также сообщают о кадровом кризисе правоохранительных органов.
 
МАЙК ГЛЭССЕР: Если мы собираемся отправить туда гражданских, невооружённых, неопытных, неподготовленных к тому, во что превращается эта ситуация, то возникнет опасность для них и для населения.
 
Сегодня во время нашего короткого интервью кто-то взломал машину на стоянке профсоюза полицейских, что лишний раз подчеркнуло проблему с преступностью.
 
ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Безопасно ли в городе?
 
ЛАТОЙЯ КАНТРЕЛЛ, мэр Нового Орлеана: Новый Орлеан пытается решить проблему, связанную с насильственными преступлениями, как и многие другие города по всей стране.
 
Мэр-демократ Латойя Кантрелл возлагает вину за всплеск преступности на пандемию, которая замедлила работу судебной системы, и либеральных прокуроров. Но критики обвиняют её саму и активно требуют отставки политика.
 
ЛАТОЙЯ КАНТРЕЛЛ: На мой взгляд, те, кто требует моей отставки, поступают абсолютно несправедливо, но они демонстрируют свои демократические права. Я преуспеваю по всем ключевым вопросам, с которыми не сталкивается ни один другой мэр.
 
ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Недавно мэр предположила, что нехватка полицейских может сказаться на праздновании Марди Гра. Позже она отказалась от этого заявления.
 
Дата публикации 07 октября 2022 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NBC США Северная Америка
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