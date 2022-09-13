Тед Круз: у демократов нет планов по решению проблем США, кроме тех, что лишь усугубят ситуацию

У демократов нет планов по решению проблем, терзающих США и больно бьющих по американцам, кроме тех, что лишь усугубят сложившуюся ситуацию, заявил в интервью Fox News сенатор от штата Техас Тед Круз. По его словам, с помощью преследований Дональда Трампа и недавней преисполненной ненависти речи Джо Байдена демократы надеются напугать американских граждан, чтобы те на выборах поддержали катастрофическую политику нынешней администрации.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это досадно. Это неуместно. Это плохо для окружающей среды. И тут просто нет никаких причин для этого. Ради всего святого, это Соединённые Штаты Америки! Это то, кем мы являемся. Мы не должны этим заниматься.



Свою реакцию сейчас озвучит сенатор от штата Техас Тед Круз. Господин сенатор, мой первый вопрос: согласны ли вы со мной, с моей позицией, что у них в предвыборной гонке нет возможности опираться на успехи и свершения, сделанные для улучшения страны, поэтому, скажем так, у них есть три темы: 6 января*, ненависть к Дональду Трампу и их старая пластинка о том, что республиканцы — расисты, сексисты и ксенофобы, а также 6 января** и всё. А да, и аборты.



ТЕД КРУЗ, сенатор от штата Техас: Шон, вы совершенно правы. Если вы посмотрите на проблемы, которые терзают страну и больно бьют по американцам по всей стране, то на первом месте будет инфляция. У демократов нет плана по инфляции, кроме как усугубить её, потратив дополнительно триллионы, и тем самым ещё больше её усилить.



Цены на бензин — у них нет плана по сокращению цен на бензин, кроме как усугубить ситуацию, вдарив по американской нефте- и газодобыче. Преступность — у них нет плана по сокращению преступности, кроме как усугубить ситуацию, продолжая поддерживать радикально левых окружных прокуроров и леваков, которые пытаются вести подрывную деятельность в отношении полиции, лишить последнюю финансирования или упразднить её. И у них также нет плана, как остановить нелегальную иммиграцию. Они её не хотят останавливать. Их план — добиться ещё большей нелегальной иммиграции, большего хаоса на границе, поэтому их единственная политическая стратегия, на которую, как вы видите, опираются их подельники в корпоративных СМИ, — это отвлечение внимания.



Они хотят без конца кричать «Дональд Трамп», поскольку на планете Земля нет ничего, что они бы ненавидели больше, чем Дональда Трампа. Они хотят спустить с привязи коррумпированных однопартийцев из Минюста и ФБР, чтобы те преследовали Дональда Трампа и таким образом отвлечь внимание людей. И они хотели, чтобы Джо Байден вышел и выступил с самой разъединяющей и преисполненной ненавистью речью, которую мы когда-либо в нашей жизни слышали от президента, когда он половину страны назвал фашистами. Они надеются напугать людей, чтобы те пришли и проголосовали за повестку, которая сейчас терпит провал. И что удивительно: они не планируют меняться, они не обещают перемен, они обещают ещё больше этой катастрофической политики.



Дата публикации 13 сентября 2022 года.



* Имеется в виду штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (прим. ИноТВ).

** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).