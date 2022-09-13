Тед Круз: у демократов нет планов по решению проблем США, кроме тех, что лишь усугубят ситуацию
Свою реакцию сейчас озвучит сенатор от штата Техас Тед Круз. Господин сенатор, мой первый вопрос: согласны ли вы со мной, с моей позицией, что у них в предвыборной гонке нет возможности опираться на успехи и свершения, сделанные для улучшения страны, поэтому, скажем так, у них есть три темы: 6 января*, ненависть к Дональду Трампу и их старая пластинка о том, что республиканцы — расисты, сексисты и ксенофобы, а также 6 января** и всё. А да, и аборты.
ТЕД КРУЗ, сенатор от штата Техас: Шон, вы совершенно правы. Если вы посмотрите на проблемы, которые терзают страну и больно бьют по американцам по всей стране, то на первом месте будет инфляция. У демократов нет плана по инфляции, кроме как усугубить её, потратив дополнительно триллионы, и тем самым ещё больше её усилить.
Цены на бензин — у них нет плана по сокращению цен на бензин, кроме как усугубить ситуацию, вдарив по американской нефте- и газодобыче. Преступность — у них нет плана по сокращению преступности, кроме как усугубить ситуацию, продолжая поддерживать радикально левых окружных прокуроров и леваков, которые пытаются вести подрывную деятельность в отношении полиции, лишить последнюю финансирования или упразднить её. И у них также нет плана, как остановить нелегальную иммиграцию. Они её не хотят останавливать. Их план — добиться ещё большей нелегальной иммиграции, большего хаоса на границе, поэтому их единственная политическая стратегия, на которую, как вы видите, опираются их подельники в корпоративных СМИ, — это отвлечение внимания.
Они хотят без конца кричать «Дональд Трамп», поскольку на планете Земля нет ничего, что они бы ненавидели больше, чем Дональда Трампа. Они хотят спустить с привязи коррумпированных однопартийцев из Минюста и ФБР, чтобы те преследовали Дональда Трампа и таким образом отвлечь внимание людей. И они хотели, чтобы Джо Байден вышел и выступил с самой разъединяющей и преисполненной ненавистью речью, которую мы когда-либо в нашей жизни слышали от президента, когда он половину страны назвал фашистами. Они надеются напугать людей, чтобы те пришли и проголосовали за повестку, которая сейчас терпит провал. И что удивительно: они не планируют меняться, они не обещают перемен, они обещают ещё больше этой катастрофической политики.
Дата публикации 13 сентября 2022 года.
* Имеется в виду штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (прим. ИноТВ).
** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
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