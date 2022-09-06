CBS News: всё больше американцев боятся роста политического насилия

Данные опросов показывают, что всё большее число граждан США опасаются за американскую демократию, сообщает CBS News. В частности, более половины респондентов опасаются роста политического насилия. Кроме того, наблюдается резкая поляризация общества: многие сторонники республиканцев и демократов считают своих политических оппонентов «врагами».

Согласно последнему опросу CBS News, более 70 процентов американцев считают, что американская демократия в опасности, а более половины из них полагают, что в США участятся случаи политического насилия. К нам присоединяется наш директор по выборам и опросам Энтони Салванто. Он составляет опросы, а затем подробно рассказывает нам о мнении граждан США. Рад вас снова видеть. На прошлой неделе президент Байден произнёс большую речь, в которой заявил, что демократия находится в опасности. Данные наших опросов говорят о том, что в его словах есть истина, не так ли?

ЭНТОНИ САЛВАНТО, директор CBS News по опросам: Да, беспокойство действительно есть. Посмотрите на процент людей, считающих, что политическое насилие будет нарастать: это не просто две трети опрошенных, сама эта цифра продолжает нарастать. Всё больше людей обеспокоены этим вопросом. При этом, надо сказать, что сторонники обеих партий не считают эту тенденцию положительной.

Затем мы попросили респондентов заглянуть в будущее, в следующие поколения. Большинство из них считают, что в будущем США станут менее демократичными. Да, беспокойство есть, при этом сторонники двух партий винят в этом друг друга.

Демократы и республиканцы весьма резки по отношению друг к другу.

ЭНТОНИ САЛВАНТО: Да, это очень важный показатель. Когда мы спросили демократов, как они относятся к республиканцам, примерно половина назвала их «оппозицией», то есть теми, с кем можно дебатировать на политические темы. Однако почти половина респондентов-демократов назвала республиканцев «врагами», то есть экзистенциальной угрозой.

То же самое происходит и когда респондентов-республиканцев спрашивают об их отношении к демократам: примерно половина считает их «оппозицией», но другая половина называет их «врагами».

Это очень важно, поскольку это говорит о том, что предстоящие выборы будут дебатами не только вокруг публичной политики, но и вокруг мотивации противоположной стороны.

Возможно, позитивный момент здесь состоит в том, что это лишь половина демократов и половина республиканцев, то есть только треть страны так воспринимает своих оппонентов.

ЭНТОНИ САЛВАНТО: Это очень важное замечание. Здесь представлены не все. Есть независимые, есть неполные сторонники, которые придерживаются иных точек зрения. Но чаще всего именно представленные в опросе респонденты задают тон дискуссиям. Они более идеологизированы. Многие «MAGA»-республиканцы с большей долей вероятности будут рассматривать своих оппонентов как «врагов». Но это не всё.

В этом опросе есть и хорошие новости — касательно того, что может произойти в будущем.

ЭНТОНИ САЛВАНТО: Да. Люди действительно беспокоятся о том, что процесс подсчёта голосов на выборах может быть политизирован и политики могут не признавать какие-то голоса. Так что всё это может продолжиться и после ноября.

Это не хорошие новости, но вот хорошие новости.

ЭНТОНИ САЛВАНТО: Да, в этом опросе мы обнаружили, что молодое поколение более оптимистично в отношении того, что американцы смогут преодолеть свои различия. Вот где находится светлое пятно. Возможно, в будущем мы сможем преодолеть множество разногласий.

Нужно лишь только, чтобы они пришли на выборы.

ЭНТОНИ САЛВАНТО: И ещё им нужны мы.

Именно так. Энтони Салванто, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2022 года.