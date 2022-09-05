Обозреватель The Washington Times: в своей последней речи Байден дал волю внутреннему Муссолини

Комментируя недавнюю речь Джо Байдена, обозреватель The Washington Times Шерил Чамли пишет, что выступление главы Белого дома было злобным и было направлено на обострение разногласий в стране. По её словам, это больше походило на то, что «Байден дал волю своему внутреннему Бенито Муссолини».

Джо Байден не олицетворяет американскую мечту, пишет обозреватель The Washington Times Шерил Чамли.

Президент США Джо Байден недавно выступил с гневным осуждением Трампа и его сторонников. Произнося речь на кроваво-красном фоне, включавшем в себя как часть визуального посыла пару морских пехотинцев в парадной форме, он назвал республиканцев, поддерживающих предыдущего главу Белого дома, «явной и реальной» опасностью для страны.



По мнению автора, это была крайне необычная речь для человека, ключевой особенностью предвыборной кампании которого были призывы к единству.



«Где любовь к плавильному котлу под названием Америка? Это больше похоже на то, что Байден дал волю своему внутреннему Бенито Муссолини», — отмечает Чамли.



Его риторика была направлена на обострение разногласий. Его тон был злобным. Его целью были все консерваторы, то есть более 74 миллионов американцев, проголосовавших за Дональда Трампа.

«Прямо сейчас такая преисполненная ненависти риторика нужна Америке примерно так же, как американским гражданам нужна пуля в голову», — считает Чамли.



По её словам, США сейчас столкнулись с целым рядом проблем: инфляция, ограничение властями свобод из-за коронавируса, отношения с Россией и Китаем, противостояние родителей и государственных школ.



«Почему бы не воспользоваться возможностью, чтобы поговорить об исключительности Америки — всей Америки, включая всех американцев — вместо того чтобы обрушиваться на консерваторов?» — задаётся вопросом обозреватель The Washington Times.



«Дональд Трамп, его союзники и сторонники представляют явную и реальную опасность для американской демократии», — заявил Байден в ходе своего выступления.



И это была далеко не единственная гневная тирада, направленная против Трампа, его сторонников и Америки. По мнению автора, к этим враждебным и агрессивным выпадам нужно отнестись предельно серьёзно, поскольку они «вонзаются стрелами в спины большого процента патриотически настроенных американцев», а это, в свою очередь, просто неприемлемо для президента, который должен представлять всех американцев и всех граждан США.



«Но как бы серьёзно мы ни относились к этим разглагольствованиям, мы всё же должны помнить, что это разглагольствования сумасшедшего. Байден психически не пригоден для того, чтобы занимать высокий пост в Белом доме. Его ежедневные запинки, оговорки, бормотания и неспровоцированное раздражение ясно демонстрируют это», — отмечает Чамли.



По её словам, это «поистине президент, которого любят враги США, как внешние, так и внутренние».



Однако, как подчёркивает обозреватель The Washington Times, Байден прав в одном: американцы сейчас сражаются за «душу нации».



«Но его сторона уже проиграла. Тьма, зло, подчинение, удушение мысли — не в духе Америки. И пока есть хоть один человек, который понимает это и готов бороться, левые не могут победить и никогда не победят. Шансы на стороне свободы», — подытоживает свою статью Шерил Чамли.