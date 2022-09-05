Обозреватель The Washington Times: в своей последней речи Байден дал волю внутреннему Муссолини
По мнению автора, это была крайне необычная речь для человека, ключевой особенностью предвыборной кампании которого были призывы к единству.
По её словам, США сейчас столкнулись с целым рядом проблем: инфляция, ограничение властями свобод из-за коронавируса, отношения с Россией и Китаем, противостояние родителей и государственных школ.
«Почему бы не воспользоваться возможностью, чтобы поговорить об исключительности Америки — всей Америки, включая всех американцев — вместо того чтобы обрушиваться на консерваторов?» — задаётся вопросом обозреватель The Washington Times.
«Дональд Трамп, его союзники и сторонники представляют явную и реальную опасность для американской демократии», — заявил Байден в ходе своего выступления.
«Но как бы серьёзно мы ни относились к этим разглагольствованиям, мы всё же должны помнить, что это разглагольствования сумасшедшего. Байден психически не пригоден для того, чтобы занимать высокий пост в Белом доме. Его ежедневные запинки, оговорки, бормотания и неспровоцированное раздражение ясно демонстрируют это», — отмечает Чамли.
По её словам, это «поистине президент, которого любят враги США, как внешние, так и внутренние».
Однако, как подчёркивает обозреватель The Washington Times, Байден прав в одном: американцы сейчас сражаются за «душу нации».
«Но его сторона уже проиграла. Тьма, зло, подчинение, удушение мысли — не в духе Америки. И пока есть хоть один человек, который понимает это и готов бороться, левые не могут победить и никогда не победят. Шансы на стороне свободы», — подытоживает свою статью Шерил Чамли.
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