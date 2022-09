Washington Times: Байден и демократы превращаются в хрестоматийных фашистов

Называя республиканцев врагами демократии и фашистами, демократы тем временем сами начинают применять всё более и более авторитарную стратегию управления, пишет The Washington Times. Чтобы удержаться на плаву, администрация Байдена взяла на вооружение методы контроля информации, преследования инакомыслящих и запугивания, пишет издание.

Демократическая партия и Джо Байден во главе неё ознаменовали эру беспрецедентно высоких цен на топливо, инфляции и фактически полномасштабной рецессии, пишет The Washington Times. Очевидным стало отсутствие национальных границ, крушение рынка жилья и перспектив экономического процветания. Неудивительно, что у президента исторически низкий рейтинг одобрения, а его партия рискует проиграть предстоящие выборы в конгресс. В такой ситуации стратегией демократов стали демонизация и запугивание политических оппонентов, которых Байден называет «фашистами и полуфашистами», сообщает автор материала.



Иронично, что американские левые и демократы сами же демонстрируют хрестоматийные фашистские тенденции: распространяют дезинформацию и пропаганду, устраивают репрессии и подавляют критиков и оппозицию, стремясь заставить их подчиниться, подчёркивает The Washington Times. Фашистские движения зачастую начинают с узурпации законодательной ветви власти — Байден недавно сделал именно это, объявив, что более $300 млрд студенческих долгов будут прощены, а точнее выплачены теми, кто их не брал. Автор объясняет: согласно Конституции США, президент, как глава исполнительной ветви власти, не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер. Демократы также предложили увеличить число судей Верховного суда и начать самим назначать их — примерно такими способами фашисты насильно подстраивают правила игры под себя.



Издание приводит ещё несколько примеров авторитарных и самоличных действий демократов у власти: отмена строительства трубопровода Keystone XL из Канады и закрытие программы аренды федеральных земель для добычи ресурсов, что спровоцировало скачок цен на топливо и негативно отразилось на рыночной экономике Штатов; Калифорнийские демократы недавно запретили продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания начиная с 2035 года, не имея инфраструктуры для электрокаров; администрация президента настаивала на возобновлении обязательного ношения масок в самолётах, пока не вмешался суд.



Другой авторитарной мерой администрации Джо Байдена стало создание Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре стали называть «министерством правды». Его задачей стала оценка того, какая информация верна, а какая нет, что американцы могут слышать и что не могут, подчёркивает автор материала. При этом опасным устремлениям демократов потакают социальные сети: Twitter и Facebook* всеми силами старались не допустить распространения скандальной истории, связанной с ноутбуком сына Байдена Хантера. Согласно опросу, проведённому на прошлой неделе, 80% опрошенных уверены, что Байден проиграл бы выборы 2020 года, если бы в то время у людей были факты этой истории, утверждает The Washington Times.



Издание утверждает, что ФБР по указке Байдена оказывает давление на родителей, которые выступают против того, чтобы школа внушала их детям «правильные» леволиберальные идеи. Также бюро натравливают на сторонников Второй поправки (гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. — ИноТВ) и даже на тех, кто использует флаги Гадсдена и Бетси Росс (одни из первых флагов США. — ИноТВ), хотя совершенно неясно, что в этом противозаконного или революционного. То же касается и движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»), которое, как считает автор, использовалось для запугивания несогласных с левой социальной повесткой. ЦРУ долгое время подливало масла в огонь борьбы демократов — на тот момент во главе с Хилари Клинтон — против Дональда Трампа, пытаясь уличить его в разного рода связах с Россией и Украиной, что в итоге оказалось ложью.



Сегодня это противостояние вновь обостряется. Несмотря на то что Дональда Трампа нет в избирательных бюллетенях, Байден продолжает бороться с ним и его сторонниками, вешая на них ярлык фашистов в расчёте на то, что это поможет перетянуть умеренных и неопределившихся граждан на сторону Демократической партии, пишет The Washington Times.