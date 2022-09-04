Newsweek: говоря о выборах, Трамп признал правоту высказывания, якобы произнесённого Лениным

В ходе своего первого публичного выступления после обысков в имении Мар-а-Лаго Дональд Трамп упомянул высказывание, которое, по его словам, было произнесено Владимиром Лениным. «Он сказал, что тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата — и это оказалось правдой», — приводит Newsweek слова бывшего главы Белого дома.
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после обыска в его имении Мар-а-Лаго публичного выступления процитировал одно высказывание о выборах, которое, по его словам, было произнесено Владимиром Лениным.
«Слышали ли вы когда-нибудь высказывание, кажется, Ленина, — приводит издание Newsweek слова Трампа, произнесённые им во время митинга. — Тамон сказал, что тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата*. Это оказалось правдой: тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата. Это сказал Ленин».
Экс-президент также упомянул и о недавнем признании главы компании Meta** Марка Цукерберга о том, что в 2020 году ФБР обратилось к Facebook*** и СМИ и предоставило им ложные сведения, согласно которым история с ноутбуком Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, была российской дезинформацией. При этом, как подчеркнул Трамп, в бюро прекрасно знали, что они сообщают неправду.
«ФБР ясно дало понять, что не хочет, чтобы правда о преступлениях и махинациях семейства Байденов вышла наружу до выборов, поскольку это бы ухудшило шансы Джо Байдена (на победу. — ИноТВ)», — заявил Трамп.
Он охарактеризовал действия ФБР как «коррупцию и вмешательство в выборы» в невиданных для США масштабах.
* Скорее всего, Трамп имел в виду приводимую в различных вариантах фразу, приписываемую И. В. Сталину: «Не важно, кто и как голосует, — важно, как считают голоса» (прим. ИноТВ).
** Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.
*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова заявила, что начала бы сотрудничество с чемпионкой Европы Аленой Косторной ещё в конце 2020 года, если бы она обратилась к ней сама, а не через тренера Сергея Розанова.
Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, за последние сутки ВСУ потеряли там более 150 военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.
Французский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от предстоящего поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с ТАСС рассказал, что инициатива о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии «не ломает существующие конструкции» в законодательстве, а расширяет уже установленную ответственность.
Директор израильской разведки МОССАД Давид Барнеа 5 сентября отправится в США, чтобы обсудить риски, связанные с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Украинская разведка во время российской спецоперации столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах, сообщило Министерство обороны России. Как пояснило ведомство, «слухачи» ВСУ не распознают переговоры тувинских связистов, которые используют только родной язык.
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о решении Международной федерации плавания (FINA) отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в «Лужниках».
Эфиопия может обратиться к России за технической помощью в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле на фоне претензий Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины «Возрождение».
Специалисты МАГАТЭ планируют уехать с Запорожской АЭС 6 сентября, но могут и продлить своё пребывание на станции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, как СССР якобы привёз на Олимпиаду-1988 в Сеул машину для допинговых махинаций, замаскированную под аппарат для эспрессо.
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв смог одержать победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США благодаря хорошей подаче и ошибкам соперника в концовке решающей партии.
Немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.