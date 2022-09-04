Newsweek: говоря о выборах, Трамп признал правоту высказывания, якобы произнесённого Лениным

В ходе своего первого публичного выступления после обысков в имении Мар-а-Лаго Дональд Трамп упомянул высказывание, которое, по его словам, было произнесено Владимиром Лениным. «Он сказал, что тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата — и это оказалось правдой», — приводит Newsweek слова бывшего главы Белого дома.

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после обыска в его имении Мар-а-Лаго публичного выступления процитировал одно высказывание о выборах, которое, по его словам, было произнесено Владимиром Лениным.



«Слышали ли вы когда-нибудь высказывание, кажется, Ленина, — приводит издание Newsweek слова Трампа, произнесённые им во время митинга. — Там он сказал, что тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата*. Это оказалось правдой: тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата. Это сказал Ленин».



Экс-президент также упомянул и о недавнем признании главы компании Meta** Марка Цукерберга о том, что в 2020 году ФБР обратилось к Facebook*** и СМИ и предоставило им ложные сведения, согласно которым история с ноутбуком Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, была российской дезинформацией. При этом, как подчеркнул Трамп, в бюро прекрасно знали, что они сообщают неправду.



«ФБР ясно дало понять, что не хочет, чтобы правда о преступлениях и махинациях семейства Байденов вышла наружу до выборов, поскольку это бы ухудшило шансы Джо Байдена (на победу. — ИноТВ)», — заявил Трамп.



Он охарактеризовал действия ФБР как «коррупцию и вмешательство в выборы» в невиданных для США масштабах.



* Скорее всего, Трамп имел в виду приводимую в различных вариантах фразу, приписываемую И. В. Сталину: «Не важно, кто и как голосует, — важно, как считают голоса» (прим. ИноТВ).

** Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.

*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.