Hill: Трамп потребовал запретить ФБР изучать изъятые у него документы

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в один из судов Флориды с судебным иском, потребовав запретить следователям ФБР рассматривать изъятые при обыске в его резиденции секретные материалы до назначения специального эксперта, сообщает The Hill. По данным газеты, защита Трампа считает, что бывший президент стал жертвой «политически мотивированной» акции и в связи с этим просит принять меры для обеспечения беспристрастности следствия.

Дональд Трамп пытается помешать ФБР изучить секретные документы, изъятые при обыске в его резиденции: экс-президент обратился в суд во Флориде, потребовав запретить следователям бюро ознакомляться с материалами до назначения специального эксперта, который будет осуществлять надзор за процессом, пишет The Hill.

По информации издания, в исковом заявлении на 21 странице, поданном адвокатами Трампа, в очередной раз повторяются уже звучавшие ранее заявления экс-президента о том, что обыск был «политически мотивированной» акцией, цель которой — помешать выдвижению Трампа на предстоящих выборах. Исходя из этого истец ходатайствует об обеспечении независимого надзора за следствием, который позволит удостовериться, что среди изъятых документов нет материалов, попадающих под так называемую прерогативу исполнительной власти (право президента США и других представителей исполнительной ветви власти в определённых обстоятельствах не разглашать конфиденциальные сведения даже по требованию суда. — ИноТВ).

В иске, отдельный раздел которого посвящён тому, что минюст и ФБР «уже давно обращаются с Дональдом Трампом несправедливо», содержатся и другие ходатайства. В частности, Трамп требует суд обязать минюст опубликовать более подробный перечень изъятого при обыске, а также вернуть вещи, которые не имеют отношения к делу, пишет The Hill.

По данным газеты, американский минюст уже назначил в рамках изучения изъятых у Трампа секретных материалов, рассортированных на 11 пакетов, специальную «фильтрационную бригаду»; это — распространённая практика в подобных делах, нужная для того, чтобы следователи случайно не увидели документы, изъятые по ошибке. Именно эта бригада ранее обнаружила, что сотрудники ФБР забрали в том числе и несколько паспортов Трампа, сразу же распорядившись вернуть их владельцу, отмечает корреспондент The Hill.

Иск стал первым серьёзным шагом со стороны Трампа в суде с момента обыска в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, проведённого 8 августа в связи с возможным нарушением бывшим президентом закона о шпионаже, подчёркивает автор статьи. Как напоминает журналист The Hill, сам экс-президент ещё в минувшую пятницу обещал принять юридические меры для защиты своих прав в соответствии с Четвёртой поправкой к Конституции США, запрещающей необоснованные обыски и задержания.

Между тем адвокаты Трампа в иске подтвердили информацию о том, что бывшему президенту ранее была вручена повестка с требованием до 11 мая передать судебным органам хранящиеся у него документы, а 22 июня ему передали запрос о предоставлении в минюст записей с расположенных на территории его резиденции камер видеонаблюдения.

Хотя юристы Трампа подают эти обстоятельства как готовность экс-президента сотрудничать со следствием, подчёркивая при этом, что минюст так до сих пор и не предоставил обоснований для проведённого в итоге обыска, по мнению отдельных экспертов, это, напротив, свидетельствует о том, что ведомство несколько раз пыталось получить документы, не прибегая к таким радикальным мерам, пишет The Hill.