Такер Карлсон: Байден объявил сторонников республиканцев врагами демократии и подтолкнул США к однопартийности

Сторонники Республиканской партии для Байдена — это самая серьёзная угроза США, заявил Такер Карлсон в эфире своего телешоу. Объявив избирателей своих оппонентов преступниками и врагами демократии, президент по сути призвал упразднить плюрализм в политике, подчеркнул ведущий.

Добрый вечер! В эфире Tucker Carlson Tonight. Если вы смотрите нас, значит, вы пропускаете редкое выступление Джо Байдена в прямом эфире. По очевидным причинам Байден не часто выступает в таком формате, но тема сегодняшнего вечера достойна этого события. Дамы и господа, Америка под угрозой. Но не со стороны наших привычных врагов. Сегодня мы столкнулись с экзистенциальной угрозой. Но исходит она не от босоногих религиозных экстремистов, живущих в пещерах, не от правительства Китая и даже не от Владимира Путина, самого дьявольски злобного человека в истории! Нет, дамы и господа, эта угроза страшнее всего перечисленного: она появилась внутри нашей страны. Как говорят в фильмах ужасов, «(звук. — ИноТВ) идёт изнутри дома!». Единственная наиболее серьёзная угроза Америке сегодня — это те, кто голосует за республиканцев, все 75 миллионов человек. Они нацисты и разрушители демократии, их нужно остановить — это посыл речи Джо Байдена. Буквально только что он сказал про «MAGA-войска» (Make America Great Again — «Вернём Америке былое величие!», лозунг сторонников Д. Трампа. — ИноТВ), которые, по-видимому, выстраиваются в шеренги у кафе «Красный Лобстер» возле вашего дома, готовые захватить эту страну.

Чтобы подчеркнуть, насколько сильно Джо Байден верит во всё это, сегодняшнее обращение к нации в Филадельфии афишировалось не как часть предвыборной кампании, хотя выглядит это именно так. Нет, это выступление полностью профинансировано Белым домом. Другими словами, то, что Джо Байден говорит прямо сейчас, — это официальная позиция всей исполнительной ветви власти правительства США. Сюда входят министерство юстиции, различные спецслужбы и самая мощная в мире армия. Задумайтесь об этом. Это заставляет вас волноваться? Не нужно быть сторонником Трампа, чтобы воспринимать эту речь в качестве поворотного момента в американской истории. Сотни лет в США существовала политическая система с двумя борющимися партиями. Если вы собираетесь объявить одну из них преступной, вне закона, что останется? Останется однопартийная госсистема. Это то, к чему Джо Байден призывает сегодня, — однопартийное государство. Это шокирует. Может быть сложно поверить, что это происходит. Но это правда, прямо сейчас, в прямом эфире телевидения. Однако хотите верьте — хотите нет, у этой катастрофы есть положительная сторона. Даже если вы видите, как ваша страна берёт невообразимый ранее курс, — есть основания для надежды. У американских либералов могут быть очевидные диктаторские амбиции, нет сомнений, что это так, — только диктаторы будут опасаться свободы слова и вооружённого населения. То, что либералы стремятся к однопартийной системе, не значит, что они добьются этого. Не выйдет. У них нет навыков, чтобы провернуть это. Либералы слишком некомпетентны, чтобы свергнуть демократию.

Это очевидно исходя из исторических примеров. Успешные авторитарные революции объединяет два фактора: последовательная идеология и компетентные военные. Ленин, например. У Ленина были труды Карла Маркса, чтобы идеологически обосновать революцию, и у него был военный гений Льва Троцкого, чтобы свершить её. Вместе двух этих аспектов было достаточно, чтобы свергнуть царя и взять под контроль крупнейшую в мире страну. Несмотря на всю полноту власти, у Джо Байдена нет этих двух факторов. Маркс и Троцкий? Нет! У Джо Байдена есть Тейлор Лоренц и Марк Милли. Лоренц — это идеологический якорь Белого дома. Она их муза, Че Гевара, они вдохновлены её революционной страстью. Но Тейлор Лоренц не пишет многотомных монографий. Её холст — это Twitter. Изучив её творчество, мы можем сказать, что основная идея Лоренц, вероятно, состоит в том, что те, кто не носит респиратор типа N-95 в душе, — расисты. Это суммарный итог того, что касается идеологии. Наверняка в Кембридже есть несколько десятков людей, которые согласны с ней, но это едва ли можно считать основой для массового движения. Это не марксизм — это нытьё! Проблемный момент для Байдена. Также есть Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов. Милли — это Лев Троцкий Джо Байдена, только без гениальности и крутых усов. Марк Милли — шут. Он не смог даже успешно вывести войска из страны, которая хотела, чтобы они ушли. Победы Марка Милли происходят за обеденным столом, пицца боится его, в отличие от всех других. Итак, именно эти люди хотят создать у нас в стране однопартийную политическую систему.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2022 года.