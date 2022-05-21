Fox News: США сделали ещё один шаг к статусу «тирании»

Демократическая партия США собирается наделить правоохранительные органы полномочиями преследовать «внутренних террористов», намеренно не раскрыв суть этого термина с целью преследовать и подавлять своих недругов, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, это говорит о том, что, оправдывая свои действия борьбой со сторонниками превосходства белой расы, демократы ведут США к статусу «тирании».

Когда партия, представленная в конгрессе, в последний раз официально объявила другую террористической организацией, гражданская война была в самом разгаре. Такого не было уже более 150 лет. Обычно партии спорят, и иногда ярятся, обзываются. Порой они приходят в настоящее бешенство и обзываются прямо очень обидно, но чем они не занимаются — так это не используют правоохранительные органы для подавления, преследования и арестов избирателей, поддерживающих другую сторону. Потому что это называется не демократия, а тирания.

Однако мы на один шаг приблизились к тирании — притом что мы, возможно, уже живём при ней благодаря одному документу, который в палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму. Не то чтобы убийство в США и так уже считалось преступлением.

Эта инициатива, которую только что одобрила палата представителей, предписывает ФБР, цитата, «анализировать и отслеживать внутреннюю террористическую активность». Итак, как она определяется? Разумеется, определять мы её никак не будем. Иными словами, этот законопроект предписывает ФБР — крупнейшему правоохранительному органу в США — отслеживать недоброжелателей Джо Байдена. В его рамках серьёзно расширяется понятие внутреннего терроризма: под него теперь попадают преступления на почве ненависти — чтобы это ни значило.

Кроме того, ФБР и Минюст получат возможность давать правовую оценку тому, «проникли ли сторонники превосходства белой расы в правоохранительные органы на федеральном и местном уровне или на уровне штата». Кто такой «сторонник превосходства белой расы»? Это мы тоже определять не будем.

Так что если вы принимаете закон, который даёт право людям с оружием совершать аресты, то, наверно, нужно дать определения понятиям; в противном случае законом будут злоупотреблять. Если, конечно, этот закон не писался как раз таким образом, чтобы им можно было злоупотреблять. В этом случае всё так и есть.

Так что, согласно этому закону, правоохранительные органы будут должны два раза в год выпускать доклад о внутреннем терроризме для конгресса по теме «угрозы со стороны сторонников превосходства белой расы и неонацистов», потому что, как оказывается, единственная форма дискриминации по расовому признаку в нашей стране исходит от одной группы. И эта группа за демократов не голосует, в чём и состоит весь смысл. Именно по этой причине в законопроекте нет ни слова о BLM, «Антифа» или темнокожих националистах.

И, как мы уже говорили, термин «идеология превосходства белой расы» там никак не определяется. И это крайне странно, учитывая, что «идеология превосходства белой расы» — это единственное, о чём говорили законодатели, когда голосовали по этой инициативе.

ДЖЕРОЛЬД НАДЛЕР, конгрессмен США: Недавние атаки со стороны сторонников превосходства белой расы напомнили нацменьшинствам по всей стране о той мрачной странице нашей истории, которую мы пока до конца так и не перевернули.

ДЖЕЙМС КЛИБЁРН, конгрессмен США: Мы становились свидетелями слишком многих актов внутреннего терроризма.

ДЭВИД СИСИЛЛИН, конгрессмен США: Наша страна стоит на важном распутье. На фоне распространения идеологии превосходства белой расы и разгула экстремистов, которые разжигают предубеждения и ненависть, мы наблюдаем тревожный рост внутреннего терроризма, подпитываемого этой ненавистью.

Не стоит забывать, что когда вы слушаете этих людей — наихудших и самых ограниченных представителей нашего общества, но всё же избранных членов конгресса — и как они атакуют сторонников превосходства белой расы, то вам нужно знать, как они определяют последних. При этом их определение, скорее всего, отличается от вашего. Так что если процитируете Мартина Лютера Кинга — младшего, памятник которому стоит на Национальной аллее, и скажете, что американское правительство должно обходиться с людьми исходя из того, что они собой представляют, а не смотреть на их происхождение и цвет кожи, то вы, по определению людей, которых вы только что слушали, сторонник превосходства белой расы. Страшно как-то.

Дата выхода в эфир 20 мая 2022 года.