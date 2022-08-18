Такер Карлсон: ФБР погрязло в коррупции и не терпит критики в свой адрес

Генпрокурор Гарланд убеждён, что действия ФБР не могут подвергаться критике со стороны граждан США, и готов всеми силами защищать бюро, рассуждает Такер Карлсон в своём шоу. На деле же недоверие американцев к правоохранителям волне обоснованно, ведь их действия стали крайне политизированы, а коррупция — очевидна, подчёркивает ведущий.

По имеющимся сообщениям, генеральный прокурор Меррик Гарланд был потрясён критикой рейда на резиденцию Мар-а-Лаго, прошедшего на прошлой неделе. Оказывается, Гарланд живёт в вакууме, замкнутом мирке левых активистов и подхалимов. Потому он и подумать не мог, что кто–то может выступить против натравливания ФБР на политических оппонентов Джо Байдена. Когда ваши единственные источники информации — это Twitter и The New York Times, политика полицейского государства кажется абсолютно нормальной. Трамп — плохой человек, найдите основание для его ареста — вот как они мыслят.



Если вы внимательно наблюдали за Гарландом на его недавней пресс-конференции, то могли заметить, что он был крайне раздражён мыслью о том, что ему пришлось опуститься до оправданий перед простыми гражданами. Но он нашёл выход: Меррик Гарланд — либерал, а потому инстинктивно занял позицию жертвы. Ведь когда ты жертва — ты выигрываешь в споре. Тебе не нужно оправдываться. Не нужно менять своё поведение. Ты хороший парень по определению, жертва всегда «хорошая». Быть угнетённым — значит никогда не сталкиваться с необходимостью приносить извинения.



Итак, настоящей жертвой в этой ситуации стало ФБР, как пояснил Гарланд в ходе пресс-конференции. Подлые старые (журналисты. — ИноТВ) Fox News задавали неудобные вопросы, а это попросту неправильно. То есть суть проблемы не в том, что самая могущественная правоохранительная служба США крайне политизирована и коррумпирована, нет! Проблема в людях, которые посмели возразить против такого положения вещей. Они должны немедленно прекратить это. В противном случае это — внутренние террористы!



По словам Гарланда, произнесённым с искренним негодованием, он не станет молчать, когда добросовестность ФБР подвергается необоснованным нападкам. Разумеется, это очень понравилось СМИ. Жертв они почитают больше всего остального, ведь жертвы святы. Поэтому медиа моментально приняли сторону Гарланда. «Они плохо относятся к ФБР, прекратите это! Так нельзя!» Но если посмотреть на ситуацию со стороны и подумать, позиция Гарланда покажется довольно странной: «Вам нельзя критиковать меня. Я генеральный прокурор Соединённых Штатов». По сути, это переворот системы традиционных отношений правительства США и их населения, в которой первые якобы служат интересам вторых, с ног на голову. По словам Меррика Гарланда, американские граждане просто обязаны уважать ФБР. «Повинуйся, это твой долг». Но, разумеется, это ложь. При демократии ФБР обязано уважать американцев. Бюро работает на вас, забыли? И в последнее время оно работает плохо, и люди знают это.



Уровень доверия общественности к ФБР просел на десятки процентов за последние несколько лет, и на то, к сожалению, есть причина. Это огромная проблема. Нам нужно ФБР, нельзя просто взять и лишить федеральный правоохранительный орган финансирования. Федеральных законов множество, большинство из них неразумны, но некоторые весьма важны. Они очень серьёзны, и их необходимо соблюдать. У нас должно быть Федеральное бюро расследований, но это должно быть ФБР, которому мы сможем доверять. А доверять ему мы сможем лишь тогда, когда его поведение будет заслуживать нашего доверия, когда действия бюро будут добросовестны и в определённой мере прозрачны, когда оно будет последовательно исполнять законы. У нас должен функционировать такой федеральный правоохранительный орган. Мы не можем заставить бюро уйти и надеяться на лучшее. Но мы далеки от этого, поскольку люди, которые должны курировать деятельность ФБР, игнорировали вопиющие случаи коррупции на протяжении многих лет. Сейчас их становится весьма сложно не замечать, потому что они более чем очевидны. И это касается не только рейда на резиденцию Мар-а-Лаго.



Дата выхода в эфир 17 августа 2022 года.