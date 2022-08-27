Fox News: попытка Байдена «купить» избирателей подстегнёт инфляцию

Решение о списании студенческих долгов только усилит инфляцию в США, заявил сенатор Джон Тьюн в интервью Fox News. В краткосрочной перспективе это может сыграть демократам на руку в политической борьбе, но такое резкое вливание миллиардов долларов в экономику неминуемо приведёт к скачку инфляционных показателей, подчеркнул политик.

Итак, давайте послушаем, что обо всём этом думает известный сенатор от штата Южная Дакота, парламентский организатор республиканцев Джон Тьюн. Сейчас он присоединяется к нам. Как Вы думаете, что президент намерен делать? Я уже слышал от ряда членов палаты представителей, что они сомневаются в законности такого решения. Что думаете?

ДЖОН ТЬЮН, сенатор: Нил, я думаю, что это просто один из серии ударов «байденовской инфляции». Ему (Байдену. — ИноТВ) удаётся раз за разом придумывать способы усилить инфляцию в нашей экономике. Это, безусловно, повысит стоимость высшего образования, потому что цены за обучение подскочат. Это также «поспособствует» росту инфляции, потому что будет массовое вливание денег в экономику в момент, когда у нас самые высокие инфляционные показатели за 40 лет. Проблема вот в чём: 87 процентов населения нашей страны не имеют студенческих долгов. То есть они (правительство. — ИноТВ) будут субсидировать 13 процентов должников. А оставшиеся 87 процентов заплатят по долгам, вероятно, путём повышения налогов в будущем. Очевидно, на это сейчас делают ставку. Но эти люди также будут расплачиваться и путём повышения инфляции. Я думаю, что это масштабная попытка демократов, и весьма очевидная, — заполучить голоса молодых людей на промежуточных выборах.

Вероятно, всё действительно так цинично. Сенатор, уже сейчас есть неожиданные результаты опросов и даже первые прогнозы промежуточного голосования. К тому же эта неожиданная победа кандидата от демократов в Нью-Йорке (Кристен Гонсалез. — ИноТВ), которая поддерживает закон об абортах («Роу против Уэйда»). Возможно, демократам наконец удалось попасть в точку? Беспокоит ли это Вас?

ДЖОН ТЬЮН, сенатор: Смотрите, Нил, я думаю, что стратегия демократов вполне очевидна — это попытка «купить» голоса избирателей. Демократы пытаются сместить фокус общественного внимания, стараются не говорить об инфляции, незащищённой границе, стоимости энергоносителей и преступности. Они пытаются сместить внимание на более выгодные для них, как им кажется, сюжеты. И в большинстве случаев они «покупают» себе популярность. Демократы тратят деньги, поднимают налоги, расширяют состав правительственных функционеров — вот, что они делают! И по крайней мере в этом случае демократы, только вдумайтесь, просто спускают по меньшей мере 300 миллиардов долларов, надеясь, что это принесёт им политические очки! Допустим, но в долгосрочной перспективе это вредит экономике, подстёгивает инфляцию. И что более важно, как уже было отмечено вашими репортёрами, такие действия посылают ложный сигнал населению нашей страны. Наша стана была выстроена на принципе личной, индивидуальной ответственности. А они говорят огромному количеству людей: «Вперёд! Берите займы! Не переживайте, придёт время, и мы просто спишем эти долги!» Повторюсь, да, это осчастливит некоторых людей в краткосрочной перспективе. Однако у такого решения будут долгоиграющие последствия, которые, полагаю, окажутся разрушительны для принципов и этики, которые лежат в основе «американского эксперимента». Думаю, вскоре это будет иметь негативные экономические последствия, потому что вырастет стоимость обучения в колледжах в нашей стране.

Да, мы слышали примерно то же самое от ряда крупных экономистов в администрации как Клинтона, так и Обамы.





Дата выхода в эфир 25 августа 2022 года.