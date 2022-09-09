Обозреватель Fox: Байден избегает журналистов — опасается неудобных вопросов

За два года у власти Байден ни разу не дал интервью печатному изданию, заявил обозреватель Fox News Джо Конча в интервью телеканалу. В Белом доме понимают, что любой приличный журналист сразу начнёт задавать неудобные вопросы, на которые у администрации нет ответов, подчеркнул он.

ВЕДУЩИЙ №1: Президент Байден избегает прессы уже почти семь месяцев, с его последнего интервью прошло 208 дней.

ВЕДУЩИЙ №2: К нам присоединяется Джо Конча. Джо, на данный момент Байден, будучи президентом, провёл 17 пресс-конференций, дал 22 интервью. Трамп провёл 36 пресс-конференций и дал 89 официальных интервью (за тот же срок нахождения у власти. — ИноТВ). Многие люди несколько расстроены, что прошло уже 208 дней после его последней беседы с телевидением. Но нужно ли ему вообще это делать, если он, по сути, ведёт кампанию из своего подвала?

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Это весьма меткое замечание. Скажу так, если сейчас у него якобы положительная политическая динамика, выигрышный дискурс, то почему бы не дать интервью на телевидении? Последний раз он делал это после «Супербоула» (финальный матч сезона в главном чемпионате по американскому футболу. — ИноТВ). Это интересная статистика, я уже говорил про это с Даной Перино: почему президент ни разу не дал интервью печатному изданию с момента избрания? Прошло уже два года. Что стало с прозрачностью, которую он обещал? К слову, я думаю, что он не даёт интервью телевидению, потому что в случае, если его будет брать приличный журналист, Байдену точно придётся отвечать, как он планирует покрывать триллионную сумму «прощённых» студенческих долгов. Об этом вы только что говорили с предыдущим гостем программы. А как насчёт закона о борьбе с инфляцией, в рамках которого планируют выделить 750 миллиардов долларов? Это никак не снизит инфляцию! И почему он отказывается съездить на южную границу, через которую миллионы мигрантов продолжают незаконно попадать в страну? Вместе с фентанилом, который вы обсуждаете практически каждый день и от которого гибнет тревожно большое число молодых американцев. Но такого интервью не будет, особенно в преддверии промежуточных выборов, потому что этот президент и его советники — трусы! Они не хотят сталкиваться с вещами, которые могут сказаться на голосовании. Отвечать на пару вопросов то тут, то там в ходе пресс-конференций разительно отличается от формата интервью тет-а-тет, поскольку журналист может начать задавать уточняющие вопросы, если президент начнёт лгать. А они знают, что у них нет выигрышных аргументов. По всем проблемам, которые я перечислил, попросту не может быть выигрышных аргументов, когда проводится такая политика, как у них.

ВЕДУЩИЙ №1: Байден дал интервью Associated Press 16 июня, но, если вернуться к тому, что сказал Эшли, Джо Байден показывает лучшие результаты на опросах общественного мнения, когда его прячут в Белом дэоме.

ДЖО КОНЧА: Да, это верно, но позвольте мне прокомментировать один момент, если вы не против. AP — это информационное агентство. Интервью брал не журналист из крупной газеты. Хочу, чтобы люди понимали разницу между этими вещами.

ВЕДУЩИЙ №1: В Белом доме заявили, что речь президента Байдена, в которой он жёстко раскритиковал республиканцев, не сеет распри. Давайте послушаем.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Люди обсуждали, была ли она (речь. — ИноТВ) противоречивой и раскольнической, — нет, это не так. Он (Байден. — ИноТВ) попросил людей объединиться, и не важно, республиканец вы, независимый или демократ.

ВЕДУЩИЙ №1: Хорошо, Джо, берите ручку, если тоже играете в эту игру: сейчас мы можем добавить понятие «сеять распри» в список терминов, значение которых меняют левые и представители Белого дома. Тут есть «рецессия», «по большей части мирный», «женщины», а теперь и «сеять распри»!

ДЖО КОНЧА: Верно! Думаю, «инфляция» тоже в этом списке. Точнее «нулевая инфляция», хотя на деле она 8,5 процента. Неудивительно, что Карин Жан-Пьер не считает эту речь раскольнической, поскольку она неоднократно отрицала результаты выборов: когда победил Дональд Трамп и республиканцы или когда выиграл губернатор Джорджии Брайан Кемп. По её мнению, они были фальсифицированы, — это её слова, написанные в Twitter. Эта речь была одной из самых раскольнических среди тех, что мы слышали от президентов. Она выделяется на фоне остальных, поскольку этот президент пытается претендовать на моральное превосходство, говоря, что хочет объединить американцев и в то же время настраивает их против друг друга. Всё это делается лишь для удержания власти, не более того. Промежуточные выборы приближаются, осталось меньше двух месяцев, нужно «разогреть» сторонников, потому что в таком голосовании важны голоса самых преданных избирателей. Он поступает таким образом и не понимает, какой вред наносит. Как можно говорить, что он «великий объединитель» — как на такое реагировать? Ведь он попросту не является таковым, это точно не тот человек, который ведет кампанию по объединению страны, Тодд, Эшли.

ВЕДУЩИЙ №2: Всё так, Джо Конча, спасибо вам большое!

ДЖО КОНЧА: Всегда рад вас видеть! Всего хорошего!

Дата выхода в эфир 08 сентября 2022 года.