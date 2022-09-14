Fox News: крах цивилизации — демократы отдали американские города на расправу криминалу

В крупных городах США, в том числе Чикаго и Новом Орлеане, заметно выросло число преступлений. Этот всплеск отчасти объясняется указами, принятыми ещё при администрации Обамы. В теории эти распоряжения должны были покончить с «расизмом» правоохранительных органов, но на практике они лишь связали руки полиции, передаёт Fox News.

По данным газеты Chicago Sun Times, в прошлом году полиция произвела аресты лишь по 12 процентам зарегистрированных преступлений. Это самый низкий показатель за всю историю Чикаго. Вот прекрасный пример того, что получается, когда политики передают контроль над городом преступникам.

В Чикаго сейчас налогоплательщики с большей долей вероятности могут стать жертвами преступлений, чем преступники понести за это наказание. Поэтому возникает вопрос, зачем кому-то в Чикаго платить налоги? Для этого нужно быть мазохистом, а очень скоро только они будут платить налоги.

Так как же это произошло? В этом нет никакой тайны. От проблемы тянутся множество ниточек, но одна из самых толстых ведёт к Джорджу Соросу. Он оплатил то, что сейчас происходит.

Сорос поддержал прокурора Ким Фокс, отдавшую Чикаго самым порочным людям, которые там живут. Не порядочным достойным людям, а самым жестоким асоциальным элементам. Тем, кому на самом деле наплевать на других. Тем, кто готов убить человека за обувь или машину. Худшим людям, и теперь они всем заправляют.

Вот репортаж станции Fox News в Чикаго.

Сжимая фотографии близких, семьи собираются вместе, чтобы поделиться своим горем.

ЖЕНЩИНА: Мою сестру звали Тиара Тейлор. Ей было 30 лет, когда её убил муж.

МУЖЧИНА: Прошло 336 дней с убийства моего сына, которому было четыре года.

Их также объединяют гнев и разочарование тем, что убийцы их родных остаются на свободе. Они возлагают основную вину на офис прокурора округа Кук и его главу Ким Фокс.

ДЕВУШКА: И мы спрашиваем вас, Ким Фокс, сколько ещё наши семьи должны страдать от боли и печали, не получая справедливости для наших близких?

ЖЕНЩИНА: Кровь наших детей на ваших руках, мисс Фокс. И я надеюсь, их лица преследуют вас каждую ночь!

Думаете, Ким Фокс это волнует? Думаете, она смотрит? Думаете, подобные сцены способны пробить раковину самолюбия, которая её окружает? Нет, конечно, нет. Ей абсолютно плевать. Вот почему она так поступила в первую очередь. Кто-то должен немедленно с этим разобраться.

Но она не единственная, кто поспособствовал этому (росту криминальной обстановки в Чикаго. — ИноТВ). Федеральное правительство также сыграло свою роль, и вы, вероятно, не знали о том, что происходило.

За восемь лет правления администрации Барака Обамы Минюст вынудил более дюжины полицейских управлений по всей стране принять так называемые указы о несогласии. Чикаго был одним из них. Администрация Обамы начала расследование в отношении местного полицейского управления, которое получило указ о несогласии.

Все эти указы имели общую форму. Они объявляли полицейские управления виновными в расизме, если эти отделы уделяли несоразмерно больше внимания афроамериканцам, независимо от того, были ли эти взаимодействия юридически оправданы. Другими словами, эти указы совершенно оторваны как от закона, так и от реальности.

Вот цитата из указа Минюста о несогласии в отношении Чикаго, принятого при Обаме: «Согласно базовым статистическим данным, чикагское управление полиции применяет силу против темнокожих почти в десять раз чаще, чем против белых». Ладно, это одно наблюдение, а не вся картина. Это даже не её фрагмент.

Не проводилось ни одного анализа о том, было ли применение силы в этих конкретных случаях оправданным. Ни одного! Так что речь не идёт о научном подходе. Пусть даже они апеллируют графиками, это не научный подход. Это какая-то безумная расовая идеология. Политика равенства. В итоге — разумеется, так и было задумано — эти указы о несогласии стали катастрофой для жителей наших городов.

Даже в Новом Орлеане, мэр которого, как мы вам уже много раз говорили, спустила этот прекрасный заслуживающий спасения город прямиком в унитаз… даже мэр-демократ Нового Орлеана недавно заявила, и мы цитируем: «Указы о несогласии сковывают руки нашим полицейским». И это ещё мягко сказано!

Сейчас в Новом Орлеане практически нет полицейских. Среднее время реагирования местной полиции на звонки в службы экстренной помощи составляет более двух часов. Представьте: у вас дома вооружённые люди, вы вызываете полицию и ждёте два часа. Многое может произойти за эти два часа.

Это полный крах цивилизации. В государственных структурах нет никакого смысла, если время реагирования (полиции. — ИноТВ) составляет два часа. Закупайтесь оружием и устанавливайте собственный порядок. Вот к чему мы придём очень скоро.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2022 года.