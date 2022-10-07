Evening Standard: новый скандал в Скотленд-Ярде — среди полицейский процветает сексизм и расизм

Полицию Лондона снова обвинили в расизме и сексизма, сообщает Evening Standard: один из бывших сотрудников рассказал о группе в WhatsApp, где участники делились оскорбительными сообщениями и картинками. После разоблачительного интервью основателя группы, который теперь работает на МВД, отстранили от должности, а Скотленд-Ярд арестовал другого подозреваемого в «недостойном поведении».

Лондонская полиция оказалась в центре нового расистского скандала после того, как один из бывших сотрудников рассказал в эфире BBC о процветающей среди коллег токсичной культуре, пишет Evening Standard.

Как отмечает издание, вышедший на пенсию в 2010 году Дейв Иден состоял в группе с момента её создания в 2016 году, однако никогда ничего там не публиковал и приходил в ужас от сообщений, которые там видел. Бывшие и действующие полицейские размещали в группе WhatsApp оскорбительные сообщения, которые включали «крайне неприятные» отсылки к темнокожим политикам, насмешки над недавним разрушительным наводнением в Пакистане и мемы о герцоге и герцогине Сассекских. Переписка сопровождалась расистскими и сексистскими высказываниями, а также картинками, которые в BBC посчитали слишком оскорбительными для демонстрации.

После разоблачительного интервью МВД Великобритании отстранило бывшего полицейского Роба Льюиса от занимаемой им государственной должности. Мэр Лондона Садик Хан призвал «быстро вычислить и привлечь к ответственности» других участников группы. Он добавил, что всякий служащий лондонской полиции, которого уличат в таком поведении, «недостоин носить форму» и должен быть уволен.

Вечером в четверг в Скотленд-Ярд заявили об аресте 60-летнего мужчины по подозрению в оскорблениях и «недостойном поведении на государственной службе». Новый глава полиции Лондона Марк Роули повторил своё обещание искоренить расизм и сексизм. Он предупредил, что будет «безжалостно» пресекать такие действия, а также указал, что в прошлом вверенная ему организация была «слишком беспомощной» в решении таких проблем. При этом один из действующих полицейских признался BBC, что ещё не видел какого-либо прогресса в борьбе с теми, кто ведёт себя неподобающе.