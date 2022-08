Independent: WhatsApp стал излюбленным местом общения расистов из рядов британской полиции

Национальный совет начальников полиции в Великобритании проводит консультации для выработки плана действий с целью искоренить проявления расизма и восстановить доверие общества к полицейским. Новые опасения на этот счёт вызывают свидетельства, заслушанные в ходе судебного процесса над тремя действующими и бывшими офицерами столичной полиции, которые обменивались недопустимыми шутками дискриминационного характера в группе WhatsApp, сообщает The Independent.

Глава британской Национальной ассоциации темнокожих полицейских Энди Джордж заявил, что за последние 20 лет расизм в Великобритании не исчез, а просто ушёл в подполье. Комментируя подробности новых судебных слушаний, в ходе которых были преданы огласке различные сообщения расистского и дискриминационного характера, которыми обменивались лондонские полицейские, Джордж подчеркнул, что подобные разговоры в рядах полиции теперь переместились «из столовых в WhatsApp», пишет The Independent.



«Сколько ещё раз можно говорить, что это лишь несколько «паршивых овец», что мы с ними разобрались и что всё отлично? Это глобальная системная проблема, касающаяся культуры», — подчеркнул Джордж в интервью The Independent.



Новые опасения на этот счёт вызывают свидетельские показания, заслушанные в ходе судебного процесса над тремя действующими и бывшими офицерами столичной полиции. Дело касается различных расистских и дискриминационных шуток, которыми обменивались полицейские в группе WhatsApp, куда входил также Уэйн Кузенс, обвиняемый в убийстве темнокожей Сары Эверард. Эти шутки касались изнасилований, домашнего насилия, а также негативного отношения к мусульманам и представителям расовых меньшинств, поясняется в статье.



Об этом сообщается в соответствующем отчёте наблюдательного органа, в котором разоблачаются расизм и женоненавистничество среди сотрудников полицейского участка Чаринг-Кросс. Также там говорится об увольнении ещё одного офицера, который, как выяснилось, использовал расовые оскорбления в сообщениях, направленных своему коллеге, который сфотографировал тела двух убитых темнокожих женщин.



Это выяснилось после конфискации телефона Кузенса, задержанного по обвинению в убийстве Сары Эверард. В памяти его телефона были обнаружены различные сообщения, в которых полицейские называли населённые этническими меньшинствами районы Лондона «грязными», а один из них заявлял, что он чувствовал себя там, «как точка на костяшке домино». В других сообщениях содержались шутки о том, что мусульман лучше оставить умирать в результате терактов, говорится в статье.



В то же время подсудимые не признали себя виновными ни по одному пункту обвинения. Они отрицали, что придерживались расистских взглядов, и заявили, что данные сообщения были всего лишь «юмористическими шутками», назвав обвинения нелепыми. Дальнейшее рассмотрение этого дела было отложено до сентября, сообщает The Independent.



«Такое отношение просто показывает, что за последние 20 с лишним лет всё, что мы смогли сделать с расизмом, это лишь загнали его в подполье. Мы убрали это из столовых, из основных документов — и поместили в группы WhatsApp, с анонимными учётными записями полицейских в социальных сетях», — подчеркнул в этой связи Джордж в интервью The Independent.



По его словам, за последние два десятилетия произошла определённая эволюция полицейской деятельности благодаря тому, что сотрудники полиции подписались под новыми кодексами этики и прошли обучение по вопросам равенства и многообразия, и это помогло «в определённой степени подавить расизм». Однако тот факт, насколько широко оказались распространены эти группы в WhatsApp, и всё содержимое этих чатов показывает, что среди британских полицейских до сих пор существует культура, которая «нормализует расизм, женоненавистничество и другие виды дискриминационного поведения», отметил Джордж.



Глава британской Национальной ассоциации темнокожих полицейских также призвал власти принять более активные меры и не пытаться замалчивать существующие проблемы. «Они знают, что это неправильно, но боятся выйти вперёд и что-то сказать. Это культура, с которой нужно покончить — если мы бросим вызов такому поведению на самых нижних ступенях, при первой же возможности, тогда люди поймут, что им это не сойдёт с рук», — предупредил Джордж.



В свою очередь, эксперт по правовым вопросам Стефани Нидлман призвала нового комиссара столичной полиции сэра Марка Роули всерьёз заняться этой проблемой. «Эти сообщения говорят об ужасающей культуре в рядах лондонской полиции. Новый комиссар столичной полиции должен срочно взяться за решение этого вопроса и немедленно обеспечить искоренение расизма и дискриминации среди представителей силовых ведомств», — заявила она.



Ещё одна правозащитная организация, Stand Up to Racism, заявила, что большое количество инцидентов, связанных с проявлениями расизма в Великобритании, свидетельствует о том, что подобная переписка полицейских не является «единичными инцидентами», и также призвала к «коренным изменениям» в полиции. Аналогичной позиции придерживаются и организации, которые борются против исламофобии и защищают права британских мусульман, отмечается в статье.



Организация Reclaim These Streets, основанная после убийства Сары Эверард и выигравшая судебный процесс в связи с незаконным проведением Скотленд-Ярдом запланированной акции протеста, также осудила открывшиеся в ходе расследования факты о неподобающем поведении полицейских. «Насилие в отношении женщин — это не шутка. И, конечно, совсем не смешно, что таких взглядов и убеждений придерживаются бог знает сколько тех самых мужчин, которым поручено обеспечивать безопасность лондонских женщин», — заявила соучредитель этой организации Анна Бирли.



Проблемы, касающиеся неподобающего поведения и культуры расизма в столичной полиции, были вскрыты в рамках независимого расследования, проведённого по заказу бывшего начальника столичной полиции Крессиды Дик, а также общественного расследования, в ходе которого также будут рассматриваться вопросы проверок в рядах полиции, поясняется в статье. Кроме того, Национальный совет начальников полиции проводит отдельные консультации по выработке плана действий с целью искоренить проявления расизма и восстановить доверие общества к полицейским, заключает The Independent.