Guardian: правозащитники обеспокоены «культурой экстремизма» среди полицейских в Европе

Среди полицейских в Великобритании и по всей Европе укореняется «культура экстремизма» и растёт количество сотрудников, придерживающихся расистских и крайне правых взглядов. Об этом сообщается в недавнем отчёте Института расовых отношений (IRR), пишет The Guardian. Правозащитники обеспокоены тем, что рядовые члены полиции всё чаще позиционируют себя как «жертвы общества» и фактически переходят на позиции экстремизма, отмечается в статье.

Новое исследование предупреждает об опасности укоренения «культуры экстремизма» и расистских взглядов среди полицейских в Великобритании и других странах Европы. В частности, всё больше сотрудников полиции делятся «расистским контентом» в социальных сетях и поддерживают крайне правые политические течения, сообщает The Guardian.



Об этом говорится в специальном отчёте, подготовленном экспертами Института расовых отношений (IRR). В нём отмечается, что британская полиция сейчас сталкивается с растущей проблемой экстремизма в своих рядах.



Причём это характерно и для других стран Европы: в частности, во Франции 81% из числа опрошенных жандармов заявили, что они проголосуют за лидера ультраправых Марин Ле Пен, говорится в статье. Кроме того, во Франции, Бельгии, Германии и Венгрии бывшие высокопоставленные полицейские выступали кандидатами на выборах в мэрию и в парламент от ультраправых движений.



Серия недавних скандальных дел, в которых были замешаны полицейские Лондона, ещё больше навредила репутации британской полиции, которую уже давно обвиняли в «институциональном расизме», подчёркивается в статье. В частности, некоторые офицеры полиции рассылали через WhatsApp фотографии двух убитых темнокожих сестёр.



А другая группа полицейских на центральном вокзале Лондона, как выяснилось, обменивалась шутками об изнасилованиях и убийствах темнокожих детей и женщин, пишет The Guardian. Причём дело не ограничивается шутками, как свидетельствуют недавние дела об убийстве офицером полиции темнокожей Сары Эверард, а также обыске с раздеванием невинных детей и других спорных задержаний и обысков, в том числе в отношении знаменитой британской бегуньи Бьянки Уильямс.



По мнению директора IRR Лиз Фекете, «дегуманизирующее мышление» и общее ощущение безнаказанности и вседозволенности, которое наблюдается в различных группах с участием полицейских в соцсетях, являются лишь симптомами распространения «авторитарных тенденций» среди британских и европейских правоохранителей. «Расизм укоренился в полиции, поскольку её рядовые члены позиционируют себя как «жертв общества» и придерживаются всё более экстремистских тенденций», — подчеркнула она.



Эксперты отмечают, что об этом свидетельствует тот факт, что аватар и хэштег «тонкая синяя линия», которые ассоциируются в США с «белым национализмом», подразумевая служащих и отставных офицеров полиции, причастных к осаде Капитолийского холма, также можно найти в публикациях и чатах британских полицейских в соцсетях. Более того, эти символы даже были замечены на униформе офицеров в Манчестере, сообщает The Guardian.



Сторонники этого движения обычно пытаются представить полицию как «осаждённое» и неправильно понятое обществом меньшинство, распространяя различные истории, в которых рядовых полицейских изображают в виде жертв и потерпевшей стороны во время различных дебатов о применении силы, пояснила Фекете.



Авторы отчёта также предупреждают, что «расистские настроения» полицейских отражаются на оперативной практике, особенно что касается превентивных мер. В частности, ещё в декабре прошлого года правозащитники высказывали озабоченность в отношении проводимой лондонской полицией операции под названием Pima. Тогда доля темнокожих лиц, записанных в ходе этой операции в ряды «наиболее жестоких» преступников британской столицы, составила около 61%, говорится в статье.



Это исследование имеет особенно важное значение в связи с тем, что всё более широкое распространение получают дискуссии об «альтернативных подходах к общественной безопасности», отмечают правозащитники. На прошлой неделе новым главой полиции Лондона был назначен Марк Роули, который ранее возглавлял отдел по борьбе с терроризмом. И это означает, что он должен хорошо разбираться в проблемах, связанных с экстремизмом, как внутри полицейских подразделений, так и за их пределами, заключает The Guardian.