Telegraph: белым британским госслужащим напомнили, что они живут в «расистской стране»

Обучающий ролик одного из департаментов вызвал смятение среди руководства Соединённого Королевства. Авторы видео убеждают белых госслужащих, что они должны всячески потворствовать своим коллегам из числа этнических меньшинств, которые лишены «белых привилегий», передаёт The Daily Telegraph.

Британских госслужащих убеждают, что они живут в «расистской» стране и не должны «перечить» представителям этнических меньшинств. Об этом свидетельствует обучающее видео, оказавшееся в распоряжении The Daily Telegraph.

В ролике Департамент повышения уровня, жилищного строительства и общин, который отвечает за межрасовые отношения в стране, призывает белых сотрудников не забывать об их «привилегии». Им также советуют всячески поддерживать своих темнокожих коллег, становясь их «союзниками».

«Вы можете столкнуться со многими трудностями и проблемами в жизни, но вряд ли они будут связаны с вашей расой. Поэтому ваша личная поддержка антирасизма может помочь усилить ваше заявление, помочь вашим коллегам и дать им время, чтобы исцелиться и оправиться от борьбы, которую они ведут на протяжении всей своей жизни, часто на протяжении поколений», — утверждают авторы видео.

По их словам, в последние годы 70% представителей этнических меньшинств подвергались дискриминации на рабочем мете. Этой тенденции можно будет помешать, если коллеги, менеджеры и клиенты выступят за «бóльшую инклюзивность».

«Чтобы стать отличным союзником, необходимо проводить определённое время, изучая и развенчивая некоторые из наших собственных моделей поведения. Когда мы становимся союзниками, то, следовательно, в первую очередь мы признаём, что сами являемся частью общества, нормы, культуры или системы, которые являются расистскими», — добавляют авторы ролика.

Они советуют «союзникам» выступать в роли «чирлидеров», привлекая внимание руководства к идеям и мнениям «цветных коллег», если они вдруг оказываются проигнорированы. «Говоря о проблемах, которые их волнуют, старайтесь уступать, помогая им отвечать на соответствующие вопросы», — говорится в обучающем видео.

Его создатели также рекомендуют работникам департамента подписаться на «небелых» комментаторов в социальных сетях. Они должны «вмешиваться» и «бросать вызову всему оскорбительному или просто дискриминационному».

«Помните, быть союзником — значит принимать борьбу как свою собственную, отстаивать (интересы меньшинств. — ИноТВ), даже когда это неудобно. Использовать свою привилегию для продвижения тех, у кого её нет, и признать, что, хотя вы также испытываете их трудности, речь идёт не о вас», — заключают авторы ролика.

Скандальное видео «вызывало смятение» в некоторых частях британского правительства. Источник в Уайт-холле обвинил Департамент повышения уровня, жилищного строительства и общин в том, что ведомство вводит в заблуждение своих сотрудников.

«Эта государственная служба проводит параллельную политику в отношении разнообразия и интеграции во имя социальной справедливости. Термину «белая привилегия» не место в правительственном учреждении. Эта вызывающая разногласия чепуха предназначена для промывания мозгов тысячам государственных служащих идеологической повесткой дня», — подчеркнул собеседник The Daily Telegraph.